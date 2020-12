Cruzeiro x CSA: prováveis escalações para jogo pela 29ª rodada da Série B

Duelo está marcado para as 21h30 desta terça-feira, no Independência

Campeonato Brasileiro. O time comandado por Luiz Felipe Scolari recebe o CSA, em jogo marcado para as 21h30, no Independência – O Cruzeiro tem pela frente, nesta terça-feira, mais um confronto direto na briga pelo acesso à Série A do. O time comandado por Luiz Felipe Scolari recebe o CSA, em jogo marcado para as 21h30, no Independência – nova casa do clube até o fim da Segunda Divisão.

A principal novidade na Raposa deverá ser o retorno de William Pottker. Recuperado de lesão grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda, ele já treina com o grupo desde o último sábado. A tendência é que o atacante retorne ao time titular na vaga de Arthur Caíke.

No meio-campo, Jadsom Silva fica à disposição após cumprir suspensão automática no triunfo do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Vitória, na última sexta-feira. Por outro lado, no mesmo setor, Felipão não poderá contar com o jovem Adriano, de 21 anos, que levou o terceiro cartão amarelo em Salvador.

O provável Cruzeiro, que deverá seguir com o esquema 4-3-3, tem Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Jadson, Jadsom Silva e Filipe Machado; Airton, Rafael Sobis e William Pottker.

Ainda sonhando com o acesso, o Cruzeiro inicia a 29ª rodada da Série B na 11ª colocação, com 38 pontos – sete a menos que o Sampaio Corrêa, primeiro clube do G4, com 45 pontos.

CSA

Outro clube que também sonha com o retorno à Série A, o CSA desembarcou em Belo Horizonte na tarde desse domingo. Embalado por duas vitórias seguidas (Confiança e Oeste), o time alagoano tem apenas um desfalque. Ainda em tratamento de uma virose, o atacante Paulo Sérgio não foi relacionado para a partida.

Nas próximas horas, no entanto, o clube poderá ter um grande problema para resolver. Isso porque o técnico Mozart recebeu uma oferta para assumir o Coritiba, que demitiu Rodrigo Santana. De acordo com o Globoesporte.com, ele ficou de dar uma resposta para a proposta ainda nesta segunda-feira.

O provável CSA para o jogo diante do Cruzeiro tem Matheus Mendes; Cedric, Rodolfo Filemon, Luciano Castán e Diego Renan; Geovane, Yago e Nádson; Rodrigo Pimpão, Rone e Pedro Lucas.

Com 44 pontos, o CSA é o atual quinto colocado na tabela da Série B.