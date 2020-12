Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda-feira (14)

Primeiro Tempo

Sérgio Sette Câmara ainda é o presidente do Atlético e ficará no cargo até o dia 31 de dezembro, porém, após o período eleitoral do clube e a confirmação de Sérgio Coelho para presidir o alvinegro pelos próximos três anos, algumas situações já começam a ser externadas, com vistas para o ano de 2021. Na primeira entrevista após ser eleito, Sérgio Coelho comentou, inicialmente, sobre Jorge Sampaoli e Alexandre Mattos. A permanência do técnico argentino é um objetivo, inclusive com planos de renovação. Sobre o diretor de futebol, o presidente eleito disse que, não apenas o caso dele, mas de todos os diretores, serão avaliados.

Sérgio Coelho foi eleito presidente como candidato único, apoiado pelo grupo de empresários que deu suporte financeiro ao mandato de Sérgio Sette Câmara. O novo mandatário do clube falou sobre como será a relação com os “mecenas”. Deixou claro que a decisão final será sempre do presidente do Galo, mas ressaltou a presença de um “colegiado” formado pelos apoiadores.

“É um privilégio ter Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães. Se eles quiserem tomar conta das minhas empresas, entrego hoje. Eles vão me ajudar sim, por meio de um órgão colegiado. Vamos debater os assuntos”.

O novo presidente também quer organizar as contas do clube. Ele garantiu que solicitará ao Conselho Deliberativo, como seu primeiro ato na presidência, a manutenção do trabalho de investigação nas contas do Atlético.

Sob o comando de Sette Câmara pelo menos quatro grandes empresas de auditoria e consultoria trabalharam para identificar problemas, e gerar soluções inteligentes, em processos administrativos no Galo.

Com as finanças em nível de estrangulamento o clube só ganhou fôlego em 2020 por se oxigenar com um aporte financeiro milionário na casa de R$ 200 milhões. Valor esse investido pelos mecenas, os chamadas 4 ‘erres” (Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães), que garantiram ao Galo um time competitivo na temporada, tanto que o Alvinegro briga na ponta da tabela no Campeonato Brasileiro. Situação que poderia ser inversa sem o dinheiro aportado nos cofres pelos investidores.

Segundo Tempo

O ano está terminando e o América tem, pelo menos, mais 12 jogos na temporada. Dez para confirmar o acesso à Série A do Brasileiro e, no mínimo, mais dois pela semifinal da Copa do Brasil. É o prazo, neste momento, do contrato do técnico Lisca, que ainda não renovou com o clube mineiro e vem recebendo o assédio de outros clubes, tanto do Brasil quanto do exterior, em especial do mercado asiático.

Mesmo assim, o treinador trouxe a família para morar em Belo Horizonte na reta final da campanha do América na temporada. Para o torcedor do Coelho pode ser um bom sinal de que o treinador irá permanecer por mais tempo no clube.

Em novembro, o América ofereceu a Lisca um aumento salarial de mais de 100%, além de bônus pelo acesso à Série A e outras conquistas. Pela oferta do Coelho, o treinador seria disparado o maior salário de todos os comandantes da história centenária do clube. Entretanto, o interesse de outros clubes ainda dificulta o desfecho.

Segundona Mineira mostra equilíbrio na primeira fase

O Campeonato Mineiro da Segunda Divisão teve mais uma rodada equilibrada no final de semana e a disputa pelas duas vagas de cada grupo, para a fase final, segue acirrada e imprevisível.

Poços de Caldas, Uberaba e Aymorés de Ubá são as únicas equipes que permanecem invistas na competição, após a realização de três rodadas. Passense e Betis ainda não pontuaram.

Os resultados do final de semana foram os seguintes:

América-TO 06 x 00 Betis

União Luziense 03 x 00 Contagem

Poços de Caldas 03 x 00 Passense

Atlético de Três Corações 03 x 03 Santarritense

Segue a classificação atualizada:

Grupo A:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º POÇOS DE CALDAS 7 3 2 1 0 5 1 4 78

2º A. C. TRÊS CORAÇÕES 5 4 1 2 1 6 4 2 42

3º UBERABA 5 3 1 2 0 2 1 1 56

4º SANTARRITENSE FC 4 3 1 1 1 6 4 2 44

5º PASSENSE 0 3 0 0 3 0 9 -9 00

Grupo B:

Posição Equipe PG J V E D GP GC SG %

1º SC AYMORES 9 3 3 0 0 9 1 8 100

2º UNIÃO LUZIENSE 7 4 2 1 1 6 1 5 58

3º AMÉRICA TO 4 3 1 1 1 7 5 2 44

4º CONTAGEM EC 3 3 1 0 2 2 6 -4 33

5º BETIS F.C 0 3 0 0 3 0 11 -11 00

PG: Pontos Ganhos | J: Jogos | V: Vitórias | E: Empates | D: Derrotas | GP: Gols Pró | GC: Gols Sofridos |

SG: Saldo de Gols | %: Aproveitamento

A 5ª rodada marca os seguintes compromissos para o próximo sábado:

10:00 – Passense x Uberaba

10:00 – Santarritense x Poços de Caldas

10:00 – Betis x Aymorés

10:00 – Contagem x América-TO

Copa do Brasil paga premiação recorde em 2020

A CBF atualizou os valores das premiações para a edição da Copa do Brasil de 2020. O campeão da edição 2020 pode faturar até R$ 72,8 milhões. Nesta 32ª edição a competição reuniu 91 clubes participantes de todas as regiões e estados brasileiros.

Enquanto os valores das fases preliminares até a semifinal foram mantidos, as premiações para o campeão e o vice aumentaram de valor: de R$ 52 para R$ 54 milhões para o primeiro, e de R$ 21 para R$ 22 milhões para o segundo.

Nas fases preliminares, que ao todo são quatro, os valores pagos foram diferentes de acordo com os grupos formados pela CBF, em consonância com o ranking das equipes.

Grupo 1: Atlético, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Cruzeiro, Fluminense e Vasco.

Grupo 2: Atlético-GO, Ceará, Coritiba, Goiás e Sport.

Grupo 3: demais equipes.

Eis as quantias de 2020:

1ª Fase: R$ 1,1 milhão (grupo 1); R$ 950 mil (grupo 2) e R$ 540 mil (grupo 3)

2ª Fase: R$ 1,3 milhão (grupo 1), R$ 1,03 milhão (grupo 2) e R$ 650 mil (grupo 3)

3ª fase: R$ 1,5 milhão

4ª fase: R$ 2 milhões

R$ 2,6 milhões foi o valor recebido pelas equipes que alcançaram esta fase. Disputaram esta fase os seguintes times: Fortaleza, São Paulo, Botafogo, Cuiabá, Santos, Ceará, Atlético-GO, Internacional, Athletico-PR, Flamengo, Corinthians, América-MG, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Grêmio e Juventude.

Quem chegou às quartas garantiu mais R$ 3,3 milhões. Disputaram esta fase os seguintes clubes: São Paulo, Cuiabá, Ceará, Internacional, Flamengo, América-MG, Palmeiras e Grêmio.

As quatro melhores colocadas garantiram R$ 7 milhões aos seus cofres. Grêmio, Palmeiras, São Paulo e América.

O grande vencedor da Copa do Brasil irá faturar R$ 54 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com o prêmio de R$ 22 milhões.

É a primeira vez na história que o América consegue chegar a uma semifinal de Copa do Brasil. A programação de jogos das semifinais já está definida:

Quarta-feira, 23 de dezembro:

21:30 – Grêmio x São Paulo – Porto Alegre

21:30 – Palmeiras x América – São Paulo

Quarta-feira, 30 de dezembro:

21:30 – São Paulo x Grêmio – São Paulo

21:30 – América x Palmeiras – Belo Horizonte

Vale lembrar que, por conta da pandemia do novo coronavírus, a Copa do Brasil 2020 também foi adiada. Por isso, a final da competição acontece apenas no dia 10 de fevereiro de 2021.

Por Álvaro Vilaça