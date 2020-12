PM apreende arma de fogo no Verde Vale, em Sete Lagoas

Na sexta-feira (11), policiais militares de Sete Lagoas deslocaram até a rua João Nolasco Pinto, no bairro Verde Vale para cumprirem um mandado de busca e apreensão em um casa, onde segundo denúncias, havia uma arma de fogo ilegal.

Foram realizadas buscas na residência entretanto a arma de fogo não foi encontrada no imóvel. O denunciado, senhor A.L.C, 47 anos, confirmou possuir uma arma de fogo e levou os policiais militares até o local onde ela estava guardada, em uma residência no bairro do Carmo.

No local, foi apreendida uma pistola calibre .380, que foi entregue na Delegacia de Polícia. O autor A.L.C foi conduzido até a Delegacia de Polícia, por posse irregular de arma de fogo.

Agência Regional de Comunicação Organizacional -19ª RPM