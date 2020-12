Selo Social certifica organizações do Subcomitê Ribeirão Jequitibá por projetos mantidos em ano de pandemia

Doze organizações integrantes do Subcomitê Ribeirão Jequitibá, vinculado ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH Rio das Velhas), foram certificadas com o Selo Social na edição especial 2020 de combate aos desafios socioambientais em ano de pandemia. Ao todo, foram realizados 29 projetos no território que contabilizaram 80 impactos socioambientais. Este foi o primeiro ano da aplicação da tecnologia do Selo Social que estimula organizações, qualifica projetos e mensura ações com impactos que melhoram a vida das comunidades locais e colaboram para atingir os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).

Entre as ações realizadas estão a elaboração de um plano de combate e prevenção a incêndios florestais, resgate de hortaliças PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), a Brigada de Voluntários Mirins que capacita escoteiros como parceiros multiplicadores no combate aos incêndios florestais e proteção ao meio ambiente, assistência técnica aos produtores de hortas urbanas, até campanhas de conscientização contra o abandono de animais domésticos por conta da Covid-19.

“O ano de 2020 foi especialmente complexo para as organizações que atuam coletivamente, articulando as demandas de vários setores e grupos sociais, como é o caso do Subcomitê Ribeirão Jequitibá e similares. São atividades que precisam de estrutura técnica, administrativa, política e jurídica, mas fundamentalmente precisam de pessoas, da interação entre elas, do trabalho de campo nos locais onde as pessoas vivem. A pandemia e o distanciamento social nos provocaram, exigiu a busca de novas estratégias para manter a interação entre as pessoas. Para continuar realizando as ações necessárias foi preciso multiplicar a vontade, exercitar a criatividade, reorganizar cronogramas e planejamentos”, destacou a coordenadora do Subcomitê, Marley Beatriz de Assiz Lima.

Ainda segundo ela, a certificação no Selo Social é o coroamento deste esforço. “Esta certificação, além de registrar o nosso trabalho de forma organizada e mais objetiva, nos dá visibilidade, nos integra a uma rede de organizações que atuam com muito mais articulação e nos permite buscar novas parcerias, capazes de produzir incontáveis benefícios ao nosso trabalho”.

Em 2020, a metodologia do Selo Social foi aplicada em outras cidades de mais três estados brasileiros certificando ao todo 124 organizações que promoveram ações de combate aos impactos da pandemia. De acordo com a presidente do Selo Social, Carina Giunco, a tecnologia do Selo Social se propõe a criar nas cidades uma rede que integre o poder público, setor privado e organizações do terceiro setor para estimular o desenvolvimento de projetos sociais, os qualificando por meio de encontros de formação que ensinam as entidades participantes desde a elaboração de projetos até a mensuração e apresentação de relatórios dos resultados recebendo também assessoria individual.

“Foi um trabalho de mentoria com o grupo que integra o Subcomitê onde fizemos a sistematização dos projetos, mapeamento e mensuração das ações relativas à gestão das águas e meio ambiente, e, ao mesmo tempo um trabalho de engajamento de todos. Este ano foi uma primeira experiência, já considerada de sucesso, e para 2021 vamos abrir as inscrições para outros setores além do meio ambiente aumentando a rede de impacto social na região”, disse.

Finalizado o ciclo, que dura quase um ano, os participantes são certificados com o Selo Social, que reconhece publicamente ações de impacto social e melhoria da realidade local promovidas por empresas, poder público e ONG´s. Toda a formação e assessoria é feita gratuitamente, sem custos para o governo local e organizações graças a entidades que patrocinam o ciclo.

A coordenadora do Subcomitê Ribeirão Jequitibá destacou também as parcerias e apoios que o Subcomitê Ribeirão Jequitibá têm no território. “O Subcomitê tem o privilégio de ser estimulado e apoiado pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas que disponibiliza toda a sua estrutura para que possamos desenvolver nossas atividades; as equipes de mobilização e comunicação tiveram uma atuação significativa neste reordenamento. A persistência, competência, engajamento e solidariedade dos conselheiros e conselheiras do nosso Subcomitê sempre foram um diferencial e, neste ano difícil, foram o alicerce para a continuidade das nossas atividades. O Instituto Abaçaí e o WWF, em uma parceria objetiva e produtiva, nos ajudaram a estruturar várias ações, algumas já executadas, outras em andamento e outras em fase de planejamento”, concluiu.

Assessoria de Comunicação CBH Rio das Velhas