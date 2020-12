Projetos de assuntos diversos na pauta da Reunião Ordinária desta semana

Importantes e variados temas na pauta de votações da Reunião Ordinária desta terça-feira (15), na Câmara Municipal. Por videoconferência, por conta da pandemia do novo coronavírus, os vereadores se reúnem, às 9h, para votar uma pauta com 15 itens. Mais uma vez a Rádio Câmara, FM 103.5, e a TV Câmara, canal 11.2, transmitem o encontro.

Atento ao avanço da pandemia na cidade, Rodrigo Braga (PV) protocolou e terá votado o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 152/2020. O texto “estabelece horário específico para atendimento a idosos nas agências bancárias do município de Sete Lagoas durante o período de decretação de situação de emergência ou de calamidade pública em função da pandemia do novo coronavírus”.

Já na área da educação, o PLO 150/2020 “altera a lei nº 8.550 de 03 de março de 2016, que assegura matrícula para o aluno portador de deficiência locomotora na escola municipal mais próxima da sua residência e dá outras providências”. O autor da proposta é o vereador Milton Martins (REP).

O chefe do Poder Executivo assina três textos na pauta. Um deles é o Projeto de Lei Complementar (PLC) 12/2020 que “dispõe sobre o funcionamento e a instalação de postes, torres, antenas, contêineres e demais equipamentos que compõem as estações rádio- base no âmbito do município e dá outras providências”.

A proposta será votada com duas emendas. Uma supressiva, da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ) e uma modificativa da Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente (CSMA). A pauta completa pode ser acessada pelo link.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 560/