URGENTE: Mulher teria visto comerciante embarcar para Paraopeba

O desaparecimento de Odevir Rafael dos Anjos, de 74 anos, mais conhecido como “Bate do Mercadão”, de Sete Lagoas, tem novas informações que podem ajudar na sua localização. Ele desapareceu no sábado (12), depois de fechar o seu estabelecimento e deixar dinheiro, com outra pessoa.

Segundo Fátima Lyra mãe do genro de Bate, uma mulher teria presenciado o momento do embarque dele em um táxi sentido Paraopeba, mas não conseguiu anotar a placa do veículo que fez o transporte.

Familiares buscam informações, para a identificação do motorista que fez o transporte. A família está desesperada, para localizar o comerciante.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do Bate, pode entrar em contato com a Polícia Militar através do 190 ou com os familiares através do (31) 9 9393-3512.

Da Redação