Capotamento na Castelo Branco deixa uma vítima, em Sete Lagoas

Na tarde deste domingo (13), militares do Corpo de Bombeiros foram acionados via 193 para atuarem em um colisao de veículo Fiat Strada em um poste de energia, na Avenida Marechal Castelo Branco .

No local houve uma vítima do sexo masculino, que foi socorrida consciente ao hospital pela equipe do SAMU.

Equipe da Cemig também foi acionada devido ao risco de choque elétrico, com o impacto um poste e uma placa de sinalização, foram danificados.

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Fonte: Assessoria de Comunicação/5ª Cia. Corpo de Bombeiros/ Sete Lagoas