Cultura lança mais quatro editais para captação de recursos da Lei Aldir Blanc

A Prefeitura de Sete Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, abre mais quatro editais para a inscrição de projetos a serem contemplados pela Lei Aldir Blanc, verba do Governo Federal que beneficia artistas de diversos segmentos e espaços culturais, em função da inatividade do setor durante a pandemia do novo coronavírus.

Os novos editais de números 8, 9, 10 e 11 visam contemplar os espaços culturais (casas de shows), os produtores de eventos culturais, as culturas populares e os artistas do grafite, respectivamente. Os projetos devem ser apresentados à Secretaria Adjunta de Cultura, na Casa da Cultura, rua Getúlio Vargas, 91, centro, até o dia 19 de dezembro. Entretanto, estão condicionados ao esgotamento dos recursos, ou seja, tão logo os projetos forem apresentados e aprovados, são direcionados aos trâmites legais para pagamentos.

Só nestes editais extras serão investidos mais de R$ 400 mil com os artistas locais. Os demais projetos aprovados pela comissão avaliadora do Município já estão na fase de assinatura do termo de compromisso, que é também a conferência de documentos e da conta bancária para o depósito do valor.

Editais já concluídos

Até o momento, aproximadamente 140 projetos foram aprovados e R$ 1,6 milhão estão sendo investidos na cultura local, entre segmentos distintos como associações de artesanato, culturas populares e outros. Os aprovados devem comparecer à Casa da Cultura levando o termo de compromisso devidamente assinado, disponível no edital e comprovante da conta bancária aberta recentemente, em envelope lacrado, com identificação externa contendo nome do proponente e nome do projeto. O prazo para a apresentação da documentação é de cinco dias úteis após a publicação do resultado final, que pode ser consultado em www.setelagoas.mg.gov.br/ licitacoes

ou no link abaixo.

Segundo o secretário adjunto de Cultura, Marcos Avelar, foi uma válvula de escape para o setor cultural. “Apesar de todos os problemas oriundos da pandemia, esses valores vieram para auxiliar os artistas e ainda toda a cadeia envolvida nos eventos como produtores, técnicos de som e luz e donos de casas de shows”, explica.

Editais estaduais

Desde o primeiro edital do estado, no mês de junho, que recebeu o nome de “Arte Salva”, a Secretaria Adjunta de Cultura vem auxiliando os artistas da cidade dos mais variados segmentos a construir seus projetos e buscarem a aprovação. Pelo menos 15 projetos de Sete Lagoas foram aprovados no “Arte Salva” com a ajuda direta da pasta, inclusive foram abertos mais de 20 editais da Lei Aldir Blanc pela Secretaria de Estado de Cultura, que contempla diversos segmentos artísticos.

Sete Lagoas, por meio da Secretaria Adjunta de Cultura, teve sete projetos aprovados no edital de Cultura Alimentar e Gastronomia, com o valor de R$ 15 mil, e no edital de Culturas Populares e Tradicionais, com valores variados de acordo com a categoria, além do edital de Pontos de Cultura, que está sendo elaborado para a Associação dos Congadeiros, com o valor de R$ 140 mil.