Aplicativo Waze terá foco no trânsito de Sete Lagoas a partir do dia 14 de dezembro

A partir da próxima segunda-feira, 14 de dezembro, os motoristas que circulam em Sete Lagoas terão à sua disposição um dos principais aplicativos de mobilidade operando com foco local. A Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas/Defesa Civil firmou parceria com o Waze, que vai informar com precisão pontos de interdição em vias da cidade.

Com isso, o usuário do aplicativo receberá rapidamente as notificações de alertas atualizados em casos de acidentes, quedas de árvores e alagamentos. Um benefício para todos os sete-lagoanos e também para turistas que visitam a cidade. “O Waze é uma ferramenta de utilização em massa, que todos já sabem utilizar. Em caso de interdição, a plataforma emitirá rotas alternativas com o objetivo de prevenir acidentes de trânsito, garantindo a mobilidade urbana e proteção à vida”, destaca Sérgio Andrade.

SEGURANÇA

A Defesa Civil de Sete Lagoas identificou áreas de alagamento em Sete Lagoas e, no dia 4 de dezembro, realizou uma simulação de salvamento em dois pontos de referência neste tipo de ocorrência. Agora, a utilização do Waze é mais uma alternativa para garantir a segurança do cidadão nos momentos de grandes tempestades.

O aplicativo pode ser baixado gratuitamente na Play Store (Android) e na Apple Store.

Play Store: https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.waze&hl= pt_BR&gl=US

Apple Store: https://apps.apple.com/br/app/ waze-gps-e-tr%C3%A2nsito-ao- vivo/id323229106