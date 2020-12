Itapuã se reinventa para estar ainda mais perto do seu consumidor

A marca, que possui 77 lojas físicas em todo o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e diversas regiões de Minas Gerais, se prepara para estar em todo o território nacional, levando calçados de diversas marcas, inclusive a sua própria

Prestes a completar 65 anos de história, uma das marcas mais tradicionais do varejo capixaba está passando por um grande processo de Transformação Digital. A parte visível desta caminhada será o lançamento da operação de e-commerce. Porém, as mudanças são muito mais profundas e vão desde a contratação de novo ERP, a inclusão de formas de pagamento, revisão de processos internos até a forma de contratação e o perfil de funcionários que a empresa está buscando. A Itapuã já iniciou 2020 com o projeto, que ganhou ainda mais corpo com o cenário gerado pela pandemia.

A marca, que possui 77 lojas físicas em todo o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e diversas regiões de Minas Gerais, se prepara para estar em todo o território nacional, levando calçados de diversas marcas, inclusive a sua própria. O e-commerce da Itapuã também já nasce como market place, comercializando produtos de outras empresas.

A Transformação Digital na Itapuã passa por diversas mudanças internas, mas tem como reflexo o seu posicionamento de mercado, que colocará o cliente no centro de todos os processos e estratégias. “Estamos trabalhando no conceito Omnichannel, buscando oferecer ao cliente uma experiência única em qualquer canal de comunicação ou de compra, seja no ambiente físico ou nos canais digitais”, explica Thiago Cardeal, diretor de Negócios da Itapuã.

“Estamos transformando uma empresa que surgiu da manufatura para inseri-la definitivamente no universo digital. Descentralizamos nossa gestão, otimizamos nossa logística e unificamos nosso modelo de atendimento. Seja qual for o canal de compra escolhido pelo nosso cliente, queremos permitir o acesso às marcas que gosta, às condições de pagamento que ele já confia e aos preços que já conhece”, contou.

Primeiro passo

Antes de apresentar o e-commerce para o público em geral, a Itapuã fará uma campanha interna para focada em estimular seus mais de 850 funcionários a conhecerem e promoverem a novidade para amigos e familiares.

Nesta ação de lançamento, os funcionários serão bonificados pelas vendas que gerarem no e-commerce.

Natal

Os clientes Itapuã poderão fazer as suas compras já para este Natal pelo e-commerce. A plataforma estará disponível na primeira semana de dezembro e os clientes poderão receber ou enviar suas compras para o endereço indicado. “Como as festas de Natal serão em novo formato, devido à pandemia, sabemos como é importante ter um canal de vendas onde é possível comprar e enviar os presentes sem sair de casa”. As vendas nas lojas físicas continuam normalmente, mantendo a tradição de quase 65 anos de mercado.

Compras online ganham mais força

Em um ano desafiador, a principal data para o comércio não seria diferente. O Natal se aproxima trazendo as compras online como principal caminho de oportunidades. O mercado digital, que já vinha ganhando espaço há alguns anos, se intensificou de forma expressiva nos últimos meses.

De acordo com pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em 2020, a maioria dos clientes pretende realizar suas compras em lojas online. Em seguida, aparecem as lojas de departamento (40%), o shopping center (34%) e as lojas de rua (26%). Ainda segundo os dados da CDL, quando se trata da forma de pagamento, 44% dos entrevistados no Brasil querem usar o crédito para pagar as compras.

“Percebemos que precisamos, não só oferecer bons produtos e uma boa experiência de compra para os nossos clientes. Mais do que nunca, um diferencial é contar com alternativas de crédito viáveis para que nossos clientes consigam realizar suas compras de Natal neste momento desafiador para todos, com nosso cartão próprio sendo aceito em todos os nossos canais de vendas”, explicou Thiago.