O Presidente da Câmara, Cláudio Caramelo, foi o entrevistado do Passando a Limpo desta sexta (11)

Muitos assuntos foram tratados durante a entrevista, como o resultado das últimas eleições, o qual Caramelo teve quantidade considerável de votos mas não conseguiu se reeleger devido à regra da legenda. “Todo mundo que disputou a eleição conhecia aquela regra. Nós vivemos num país democrático e, na verdade, as pessoas me perguntaram o que que aconteceu. Eu acho que ninguém ganha eleição e perde eleição por um motivo, são uma somatória de acontecimentos que vão somando e que consiga dar a vitória ou a derrota. No meu caso, a principal foi que eu me preparei para ir para o Executivo, né”? comentou.

Quando perguntado sobre essa preparação e como foi o contato que havia feito com o Deputado Douglas Melo, o presidente explicou a polêmica sobre a traição supostamente feita pelo ex-candidado a prefeito. “Na verdade, eu me sinto traído, não é? Pelo grupo, né? Porque na verdade depois que a gente saiu daquela eleição de 2019, com a chapa aí do Pastor Alcides, a nossa intenção era repetir a chapa na eleição. Continuar com a chapa e construímos isso. A minha ida para o PP foi com esse aval, que a gente queria o candidato a prefeito ou a vice, provavelmente a mesma chapa, e aí, como a gente pertencia a um grupo, começou um movimento que não poderia ter dois candidatos no grupo, não é? E esse movimento foi crescendo e sempre as pessoas solicitando a minha retirada da candidatura. Pensando na cidade, no grupo, nós acabamos retirando a candidatura, com a garantia, com a conversa que a gente faria parte da chapa para a disputa do majoritário. Então diante disso, como eu disse né, o meu foco na eleição de vereador ficou em segundo plano, eu fiquei concentrado nas coisas da ação do Executivo. Então, eu filiei pessoas que eram meus cabos eleitorais do partido para serem candidatos a vereador, já que eu seria candidato a vice ou a prefeito. Então, fizemos reuniões com esse grupo falando da candidatura”, conta.

Ao contar sobre sua mágoa em relação a eleição, Caramelo se emocionou e disse “A mágoa minha dessa eleição, foi muito difícil para mim no seguinte aspecto, eu tento separar amizade das coisas políticas, mas nessa eleição eu perdi amizade”, afirmou.

Outros assuntos também foram abordados, como as expectativas para o trabalho dos próximos vereadores e sua aposta de que o melhor candidato para a presidência da Câmara seja Pastor Alcides e disse que o segredo apra conquistar a mesa diretora é o diálogo com todos os vereadores.

Vários outros tópicos foram discutidos também, como seus mandatos no legislativo e suas expectativas para o futuro.

Da Redação com SeteLagoas.com.br