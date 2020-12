Athletico-PR x Atlético não terá transmissão de TV; veja como acompanhar

Jogo deste sábado será válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

O jogo entre Athletico-PR e Atlético , neste sábado, não terá transmissão de canais de televisão. A partida da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para as 17h, na Arena da Baixada.

Há, porém, opção para quem quiser acompanhar a partida. O Superesportes transmite os lances do jogo em tempo real.

Não haverá transmissão de TV fechada porque cada equipe possui contrato com uma emissora diferente – mineiros com o SporTV e paranaenses com o TNT. Já o Premiere não poderá exibir o jogo porque não assinou com o Furacão.

Dessa forma, restaria a TV aberta. A Globo, contudo, preferiu não exibir a partida.

Portanto, os torcedores não poderão assistir ao jogo, pois os estádios estão fechados em função da pandemia de COVID-19.

Haverá transmissão nas emissoras de rádio.

Více-lider do Brasileirão, o Atlético soma 43 pontos – sete a menos que o São Paulo. Já o Athletico-PR está em 12º, com 28 pontos ganhos.