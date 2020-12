Covid-19: Sete Lagoas registra alta de 1,15%, mas segue na Onda Amarela do Minas Consciente

Com uma alta de 1,15% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 1.482 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 1.840 pessoas que já tiveram este acompanhamento concluído. Os testes com resultado negativo já somam 13.560 desde o início da pandemia.

De ontem para hoje foram registrados 52 novos casos positivos: 24 mulheres e 28 homens. Não há novos óbitos por Covid confirmados, mas um óbito suspeito foi registrado ontem, uma mulher de 79 anos que estava internada no Hospital da Unimed. Assim, Sete Lagoas soma 4.409 contaminações desde o início da pandemia, entre elas, 68 óbitos, 15 hospitalizados, 93 pessoas em isolamento domiciliar e 4.233 já recuperadas.

Hospitalizados

Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 42 internados por causas respiratórias, sendo 18 em leitos de enfermaria e 24 em UTI. Nos leitos de UTI são 14 pacientes de Sete Lagoas, dois de Maravilhas, dois de Pompéu e os demais de Abaeté, Baldim, Capim Branco, Caetanópolis, Santana de Pirapama, Caetanópolis e Cachoeira da Prata. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está hoje em 39,3%.

No Hospital Municipal há 22 internados (16 em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são dez internações, sendo quatro em enfermaria, cinco em UTI e uma em pediatria do SUS, uma bebê de apenas cinco meses. No Hospital da Unimed temos nove internados, sendo três em UTI, e uma internação na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade é de 34,8%.

Entre os 42 internados, 27 testaram positivo, sendo 15 deles de Sete Lagoas, dois de Pompéu, dois de Baldim, dois de Caetanópolis, dois de Abaeté, dois de Pirapama, um de Maravilhas e um de Cachoeira da Prata. Não há pacientes com resultado negativo, mas 15 internados ainda aguardam resultados de exames.

Minas Consciente

O Programa Minas Consciente, do Governo de Minas, foi atualizado novamente ontem. Mais duas macrorregiões retornaram para a onda vermelha: Vale do Aço e Sudeste. Assim, seis das 14 macrorregiões de Saúde mineiras estão na onda vermelha, onde apenas serviços considerados essenciais podem funcionar. A macrorregião Noroeste, que estava na onda verde, regrediu para a onda amarela, na qual estão outras quatro, incluindo a Central, da qual Sete Lagoas faz parte. A alta de 39% na taxa de incidência do vírus em todo o estado, nos últimos sete dias, foi um dos principais motivos para o retrocesso. Apenas a região Norte avançou para a onda verde, onde já estavam as regiões Triângulo do Norte e Triângulo do Sul.

O alerta reforça a necessidade de cuidados por parte da população. Agora, mais do que nunca, com a chegada do fim de ano, é preciso que a população se conscientize para evitar o avanço da pandemia. Use máscara ao sair, higienize frequentemente as mãos, evite aglomerações e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus.