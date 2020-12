BR-040 será interditada neste domingo para construção do viaduto Teleférico no KM 530 em Contagem

A Prefeitura de Contagem irá interditar a BR-040, neste domingo (13), a partir de 5h até cerca de 13h, para construção do viaduto Teleférico. A interdição acontecerá no sentido Belo Horizonte, no km 530, altura do acesso aos bairros Morada Nova e Água Branca.

Segundo a Via-040, concessionaria que administra a rodovia, a sinalização implantada próxima ao local irá informar sobre o desvio do tráfego para a Via Expressa. Sentido Brasília não haverá alteração

As interdições para as obras no sentido Brasília ocorrerão na próxima quarta-feira (16), entre 22h e as 5h da manhã de quinta-feira (17). Serão 7 interdições de 30 minutos cada, com o tráfego sendo liberado de tempos em tempos. Sentido Belo Horizonte não haverá alteração.