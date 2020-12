Boletim desta quarta-feira (9) atualiza números e bairros com mais casos de Covid; saiba mais

Após quatro dias sem boletim epidemiológico em função do ponto facultativo e do feriado municipal, os dados oficiais do Município apontam um aumento de 3,3% nas notificações de novos casos suspeitos nos últimos quatro dias, uma média de 0,83% por dia. Sete Lagoas tem hoje 1.406 pessoas em monitoramento, 1.837 com o acompanhamento concluído e 13.448 casos suspeitos descartados por exames.

Foram registrados mais quatro óbitos nos últimos quatro dias: no domingo, uma mulher de 98 anos que estava internada no Hospital da Unimed. Na segunda-feira, dois homens, de 70 e 74 anos, e hoje pela manhã, um homem de 57 anos, todos internados no Hospital Municipal.

Desde a última sexta-feira, foram diagnosticados 273 novos casos positivos, uma média de 54 novos casos a cada 24 horas: 132 mulheres e 141 homens, elevando o número de casos a 4.357 desde o início da pandemia. Entre eles, estão 68 óbitos, 14 hospitalizados, 128 pessoas em isolamento domiciliar e 4.147 já recuperadas.

Hospitalizados

Ao todo, são 41 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 19 em enfermaria e 22 em UTI. Destes, 24 já testaram positivo para Covid, dos quais 14 são de Sete Lagoas. Não há internados com resultado negativo hoje, mas 17 aguardam resultado de exame.

São 22 internações no Hospital Municipal (15 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internações, sendo quatro em enfermaria e cinco em UTI. As duas crianças que estavam internadas na pediatria tiveram alta. Há ainda oito internações no Hospital da Unimed, duas delas em UTI, e duas na UPA, ambas em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é hoje de 36%.

Dos 22 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são 12 por pacientes de Sete Lagoas, dois de Maravilhas dois de Pompéu e os demais de Abaeté, Capim Branco, Baldim, Caetanópolis, Santana de Pirapama e Cachoeira da Prata. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas está hoje em 32,6%.

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas reitera a importância de se manter as recomendações das autoridades de saúde: usar máscara ao sair de casa, higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. A pandemia ainda não acabou e é dever de todos se conscientizarem para evitar mais contaminações e mais restrições ao funcionamento do comércio na cidade. Dúvidas: 3773-2576 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Confira abaixo a lista de bairros com mais casos de Covid-19 em Sete Lagoas:

Jardim Arizona: 156

Boa Vista: 150

Progresso: 140

Centro: 137

Carmo I: 122

JK: 116

Santo Antônio: 111

Nossa Senhora das Graças: 108

Montreal e Nova Cidade: 95

Interlagos I: 93

São Geraldo: 86

Verde Vale: 80

Canaan e Jardim Europa: 78

Cidade de Deus: 76

Santa Luzia: 66

Mangabeiras: 61

Indústrias e São Francisco: 58

Barreiro: 57

Belo Vale I e Catarina: 54

Interlagos II: 53

Luxemburgo: 52

Bernardo Valadares e Orozimbo Macedo: 50

Emília: 48

Iporanga e Jardim Cambuí: 47

Aeroporto e São Vicente: 46

CDI e Vale das Palmeiras: 44

Esperança, Manoa, Jardim Primavera II e São João: 43

Vapabuçu: 42

Alvorada e Fátima: 41

Itapuã I: 38

Jardim Primavera I: 37

Braz Filizola e Santa Helena: 35

Santa Elisa: 32

São Cristovão: 30

Brasília, Canadá e São Pedro: 28

Bela Vista II, Eldorado e Padre Teodoro I: 26

Bela Vista I: 25

Santa Rita: 24

Jardim Universitário e Vila Brasil: 23

Planalto e São Dimas: 22

Santa Rosa: 21

Olinto Alvim: 20

Itapoã II, Monte Carlo e Novo Horizonte: 19

Industrial: 17

Belo Vale II e Morro do Claro: 16

Santa Maria: 15

Papavento e Várzea: 14

12 CASOS

Cidade Nova, Residencial Da Vinci e Santa Felicidade.

11 CASOS

Dante Lanza e Santa Felicidade

10 CASOS

Cedro Cachoeira, Flórida, Glória, Nossa Senhora de Lourdes e São Jorge.

9 CASOS

Bouganville I, Bouganville II, Bom Jardim, Carmo II, Dona Silvia, Jardim dos Pequis, Panorama e Titamar.

8 CASOS

New York, São José, Tamanduá e Wenceslau Braz.

7 CASOS

Fazenda Velha e Recanto da Serra.

6 CASOS

Brejinho, Canadá II, Chácara do Paiva, Distrito Industrial, Esmeraldas I, Funcionários, Indústrias II, Recanto do Cedro, Residencial Ermitage e São Sebastião.

5 CASOS

Dona Dora, Residencial Campestre e Zona Rural.

4 CASOS

Alex Paiva, Esmeradas II, Portal da Serra e Residencial Por do Sol.

3 CASOS

Anchieta, Bela Vista III, Henrique Nery, Lagoa Grande e Lontra.

2 CASOS

Bandeirante, Capo de Aviação, Condomínio Lagoa Azul, Estiva, Goiabeiras, Hororina Pontes, Ouro Branco, Residencial Blue Garden, Santa Cruz, São Cristovão II e Quintas da Varginha.

1 CASO

Areias, Catavento, Centenário, Del Rey, Embrapa, Esplanada do Moinho, Flora Bela, Iporanga II, Iraque, Padre Teodoro II, Recanto São José, Riacho do Campo e Silva Xavier.