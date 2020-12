Empresa de engenharia abre 45 oportunidades para estágio de férias em seis estados

A partir desta quarta-feira, dia 09, estarão abertas inscrições para o Estágio de Férias da OEC. Serão disponibilizadas 45 oportunidades em escritórios e obras em andamento nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pará e Paraná para estudantes que estejam cursando a partir do quinto semestre de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, e do terceiro semestre em Administração, Ciências Contábeis e Comunicação. Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de dezembro através do site www.oec-eng.com e os selecionados iniciarão as atividades supervisionadas a partir do dia 26 de janeiro de 2021, com término previsto para fevereiro.

Além da bolsa-auxílio, os estagiários terão direito a alimentação, transporte e seguro de vida. As vagas de estágio são oferecidas em parte das obras atualmente tocadas pela OEC no país. Confira as oportunidades:

Minas Gerais (16 vagas) – As vagas são para as obras de construção de unidades de saúde para a Prefeitura de Belo Horizonte, em modelo de PPP (7 para Civil e 2 para Administração); para a fábrica Eurofarma, em Montes Claros (2 para Civil e 1 para Administração); e para o novo sistema de abastecimento de água de Governador Valadares (3 para Civil e 1 para Mecânica).

São Paulo (11 vagas) – Além de duas vagas na cidade de Santo André para atuar numa petroquímica (1 Mecânica e 1 Elétrica), as outras oportunidades são para a área corporativa: Comunicação (1 vaga – Jornalismo), Financeiro (2 vagas – Administração), Administração de Pessoal (3 vagas – Ciências Contábeis e Administração), Contabilidade (2 vagas – Ciências Contábeis) e Planejamento & Pessoas (1 vaga – Administração).

Rio de Janeiro (11 vagas) – Os estudantes terão a oportunidade de atuar no projeto Prosub, que constrói cinco submarinos para modernização da frota da Marinha brasileira (2 vagas para Engenharia Civil, 1 para Mecânica, 1 para Elétrica e 1 para Administração) e na Termelétrica Santa Cruz, que passa por modernização para funcionar a partir de duas fontes de combustíveis (1 para Civil, 2 para Mecânica, 1 para Elétrica, 1 para Ambiental e 1 para Administração).

Bahia (3 vagas) – As vagas são para atuar num contrato de manutenção na área petroquímica, sendo 2 para Eng. Mecânica e 1 para Administração.

Pará (3 vagas) – Os alunos poderão atuar na requalificação de 10,8 quilômetros da BR-316, principal porta de entrada da capital, Belém (3 vagas para Eng. Civil).

Paraná (1 vaga) – Atuará na obra de duplicação e melhorias de 4,8 quilômetros da PR-092, conhecida como Rodovia dos Minérios, que liga Curitiba e Almirante Tamandaré (1 vaga para Eng. Civil).

O programa de Estágio de Férias da OEC existe desde 2011 e neste período já deu oportunidade a mais de 1.100 estudantes em diversos estados brasileiros. De acordo com Ludmila Lavigne, diretora de Planejamento e Recursos Humanos, a ação visa criar oportunidades para que estudantes universitários experimentem o mundo do trabalho durante o período de férias, possibilitando que tenham uma vivência prática do que é visto durante a formação acadêmica. “Temos muita satisfação em receber estes jovens e em promover uma interação qualificada com nossos profissionais durante o período de estágio. É importante mantermos as portas abertas e contribuirmos para a formação deste público, bem como com, por meio desta interação, absorvemos também muitos insights importantes”, avalia.

Serviço:

O quê: Estágio de Férias na OEC – Odebrecht Engenharia & Construção

Como se inscrever: Através do site www.oec-eng.com, no período de 09/12 a 22/12

Para alunos que cursam: a partir do 5º semestre das Engenharias (Civil, Mecânica, Elétrica e Ambiental) e a partir do 3º semestre de Administração, Ciências Contábeis e Comunicação Social