Brasil registra notificação de possível primeiro caso de Candida auris

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi notificada, nesta semana, do possível primeiro caso positivo de Candida auris (C. auris). A suspeita é de um paciente internado em UTI adulto em hospital do estado da Bahia. Por esse motivo, houve a publicação de Alerta de Risco.

O C. auris é um fungo considerado uma grave ameaça à saúde global. Ele foi identificado pela primeira vez como causador de doença em humanos em 2009, mais especificamente no Japão.

Sobre o último caso suspeito identificado no Brasil, já estão sendo feitos procedimentos para verificar o perfil de sensibilidade do fungo. O Laboratório Especial de Micologia da Escola Paulista de Medicina (Lemi–Unifesp) será responsável pelo sequenciamento genético (padrão-ouro) do microrganismo.

Para acompanhar o caso e prevenir a disseminação de C. auris no País foi organizada uma força-tarefa nacional composta por representantes da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa Bahia), da Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (CECIH Bahia), da Secretaria de Estado de Saúde da Bahia, Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, representantes do Ministério da Saúde, entre outros.