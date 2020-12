SEMEANDO OXIGÊNIO (O2): Programa da FPT alerta para a importância do reflorestamento

Sempre pensando em um futuro mais verde e sustentável, ação da marca da CNH Industrial plantou sementes e mudas de ipê ao redor da fábrica de motores de Sete Lagoas (MG)

Promover a consciência das pessoas por um futuro mais verde e sustentável está no DNA da FPT Industrial, marca da CNH Industrial líder em powertrain e no desenvolvimento de motores movidos a combustíveis alternativos. Com fábrica em Sete Lagoas (MG), a empresa mantém em seu calendário ações com o intuito de multiplicar o engajamento ao meio ambiente. Depois do sucesso de “A Pesca de Plástico”, que no ano passado recolheu 288 kg de resíduos como sacolas, copos descartáveis e garrafas pet das margens da Lagoa da Boa Vista, um dos cartões postais da cidade, a FPT promove neste mês de dezembro o projeto “Semeando Oxigênio (O2)”, com foco no reflorestamento da área da unidade fabril.

Na manhã de sábado (05), colaboradores e voluntários foram convidados a plantar sementes e mudas de ipê ao redor da fábrica em um agradável passeio de bicicleta, contribuindo assim para o nascimento de novas árvores, de forma a melhorar a qualidade do ar da nossa e das próximas gerações.

Conhecidos por sua beleza, flores exuberantes e presença em diferentes regiões do Brasil, os ipês são caducifólias, ou seja, perdem todas as folhas que são substituídas por cachos de flores de cores intensas. São árvores de grande porte que gostam de calor e sol pleno. Outra curiosidade é que o nome ipê é originário da língua indígena tupi e significa casca dura.

“A FPT acredita que a missão de cada um é contribuir para tornar este mundo melhor. “Semeando Oxigênio (O2)” representa mais um passo nesse sentido. Plantar é o começo para semearmos o futuro das próximas gerações”, afirma o gerente de Operações da fábrica da FPT Industrial em Sete Lagoas, Mario Coriale.

Cada participante recebeu kits de até oito sementes para plantar, além das mudas. Vale ressaltar que a FPT tomou todos os cuidados necessários de prevenção e higienização ao longo da pedalada.

“A sustentabilidade é um dos valores da FPT Industrial. Em mais esta ação em Sete Lagoas, engajamos as pessoas a deixar a sua marca para o amanhã. O reflorestamento é vital para a natureza e a nossa existência”, afirma a gerente de Marketing da FPT Industrial para a América do Sul, Isabela Costa.

Atitudes pelo meio ambiente

A fábrica de Sete Lagoas é considerada Aterro Zero, reciclando 100% dos resíduos, além de seguir o nível prata do programa World Class Manufacturing (WCM) da CNH Industrial, um dos mais altos padrões da indústria de manufatura no mundo, que busca zero perdas, com base na metodologia da Pirâmide de 5R – recusa do resíduo (logística reversa), redução, reaproveitamento, reciclagem e recuperação.

Como parte do WCM, o Aterro Zero reduziu gradativamente o volume de resíduos destinados a aterros sanitários licenciados, até alcançar a eliminação completa. A FPT Industrial entende que todo material pode ser transformado, reforçando o comprometimento com uma produção responsável.

