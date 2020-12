Coletiva de imprensa com governador destaca conclusão hospital regional e duplicação da MG 424

“Decisão de obras a serem concluídas pela Vale, acontece nesta quarta-feira (9) pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Entre elas, está o hospital regional de Sete Lagoas”

Durante coletiva de imprensa na sede da Associação Comercial e Industrial de Sete Lagpas, o Governador Romeu Zema (Novo), acompanhado do prefeito Duílio de Castro foram abordados diversos assuntos,como ampliação de empresas na cidade, hospital regional e duplicação da MG 424.

Ambev (Fábrica de Latinhas e tampas)

Vim conhecer de perto, de certa maneira inaugurar apesar da linha de latas da Ambev já está em funcionamento, mas devido a pademia essa formalização tinha ficado suspensa. Fico muito satisfeito de um investimento tão grande sendo a primeira tentativa de uma empresa de bebidas no Brasil, ter a fabricação da sua embalagem e funcionando aqui em Sete Lagoas. Está indo muito bem e tende a intensificar tendo em vista, as empresas não querendo a ficar dependentes de um fornecedor que representa tanto e que qualquer ruptura na lojística, pode significar a paralisação de uma linha de fabricação.

Situação Industrial

Foi a primeira vez que tive acesso a uma unidade de fabricação de ampolas dessa natureza que é a OMPI de Sete Lagoas e a boa notícia que recebemos é o planejamento da empresa nos próximos anos entre 2 e 4 anos para a duplicação da sua unidade, o que demonstra que o mercado existe e que mais produções são necessárias para um país, como o Brasil. Nós tivemos em Minas, um recuo muito grande da atividade econômica, devido a pandemia, mas nos últimos meses recuperamos expressivamente. Ainda estamos longe de recuperarmos tudo do período pré crise de 2015, 2016 mas vejo que o Estado de Minas sofreu menos que o Brasil, os prórios dados do IBGE comprovam isto, sofremos e sabemos que está longe de falarmos que o desemprego melhorou sensivelmente no estado, mas temos avançado. Neste período do nosso governo de 23 meses, nós tivemos mais investimentos no Estado, aliás três vezes mais, que os quatro anos de nosso antecessor. São R$85 bilhões de investimentos contra R$28 bilhões em 48 meses do governo anterior, o que demonstra que o estado está muito mais atrativo para investimentos e consequentemente nageração de empregos. A cidade de Sete Lagoas é um exemplo isto, recebeu no ano passado e vai continuar recebendo, até pela sua localização estratégica, economia diversificada com um distrito industrial bem estruturado e nesta visita fizemos uma visita ao Anel Viário, que visa exatamente facilitar esse acesso ao distrito industrial II. As obras estavam paralisadas há mais de três anos e faltava pouca coisa ,mas conseguimos o investimento para garantir esse atendimento.

Hospital Regional

Vale lembrar, que são vários hospitais regional em Minas Gerais que não foram concluídos. O estado transformou -se em um cemitério de obras, são mais de duas mil obras de todos os portes paralisadas. A questão dos hospitais regionais dependerá do acordo com a Vale, lembrando que o acordo está sendo conduzido pelo Minitério Público estadual e federal, com o apoio da Defensoria Pública estadual e federal e da Advocacia Geral da União, da Defensoria e teremos no dia 9,na próxima quarta-feira uma definião sobre valor e o que será comtemplado neste acordo. Espero que o maior número dessas obras paralisadas sejam contempladas e algumas são fundamentais, lembrando que se fosse para concluir todas precisaríamos de 10 acordos com a Vale. Esperamos que seja um bom acordo que vai ser homologado pelo Tribunal de Justiça, porque como governador eu não tenho poderes para homologar esse acordo, mas esperamos que ele venha a contemplar o maior número de obras possíveis.

Duplicação MG 424

Nós gostaríamos primeiro de colocar em condições de tréfego todas as estradas de Minas, porque hoje nós tenos estradas em condições precárias. Caso tenhamos recursos e o acordo com a Vale vai com certeza comtemplando trechos é uma prioridade sim, uma rodovia importantíssima para que o Aeroporto de Confins fique mais bem conectado com a região centro norte do estado. È uma obra que merece toda a atenção, mas que neste momento não posso dá nenhuma previsão até porque seria algo para o qual não temos recursos. Tivemos essa tragédia da BR 381 que se trata de verba federal, e quem transita por ela sabe que é uma duplicação que está ocorrendo mas um ritmo que pode levar anos para ser concluída. O Brasil carece de obras de infraestrutura e o estado mais ainda. Precisamos das reformas para que isso seja acelerado. Seria melhor para os mineiros termos as estradas concluídas ao invés das estatais que inclusive são um freio ao desenvolvimento e na OMPI teve esse problema durante nossa visita, da energia porque variou várias vezes porque deve ter ficado sem energia. Temos uma empresa de energua elétrica hoje incapaz de fornecer energia na qualidade que o estado, inclusive comprometendo a instalação de novas empresas e geração de empregos, será que é isto que queremos para os nossos filhos uma empresa estatal que muitas vezes é usasa politicamente, e a Assembleia Legislativa vai ter que fazer essa decisão ou caminhamos para uma privatização para novos investimentos ou vamos ficar amarrados e está na Assembleia a privatização da Codemig e ficará para segunda etapa Cemig e Copasa.

Covid-19 e volta às aulas

Com relação a volta às aulas, o que depende do Poder Executivo foi feito e se dependesse do Governo através da Secretaria de Estado da Educação, teríamos retornado as aulas em outubro, mas tem uma decisão judicial a volta foi suspensa. O que estava ao nosso alcance foi feito, Esperamos que o ano letivo 2021 seja normal, que essa segunda onda venha a normalizar ou cai e que até fevereiro essa situação esteja nornalizada. O que governo fez tudo para que as crianças tivessem um ensino adequado à distância, pela intenet, pela tv, material didático distribuído, mas sabemos que o ensino presencial é imprescindível até por uma questão de convivência social e contato com outras pessoas e estamos pronto e fica aí para a justiça decidir e os números da Covid vão ser determinantes. Com relação à vacina, o estado está preparado para receber, mas é preciso salientar que programa de imunização é nacional, não cabe ao município e estado fazerem esses progrmas, sempre foi o Governo Federal como em outras vacinações quem compra de todo o material é o Governo Federal através do Ministério da Saúde cabendo aos estados distribuir , fazer a logística e ao município a estrutura dos centros de saúde realizar a aplicação. Todo o treinamento de nosso pessoal do estado já foi realizado estamos preparados para assim que a vacina chegar. O Governo Federal vai distribuir de forma igualitária para todos os estados, de acordo com a populaçao e será distribuída seguindo os critérios pessoal de saúde, depois por idade e não haverá tratamento diferente. Muitas gente fica falando que Minas está para trás e são comentários de pessoas querendo tirar vantagem política eleitoreira sobre a vacina. O governo federal ja acertou que vai ser uma vacinação única no Brasil.

Prefeito Duílio avalia visita do Governador

O prefeito Duílio de Castro (Patriota), afirmou que nunca teve um governador que tanto visitou Sete Lagoas, como Romeu Zema tem feito e espera-se muito mais em benefícios, além do término do Anel Viário . ” Uma obra muito importante, que estava paralisada prejudicando o desenvolvimmento por ser via de escoamento de produção. E agora recebemos essa boa notícia de ampliação da unidade da OMPI e da Bombril,”disse o Chefe do Executivo. Segundo ele, o equilíbrio financeiro é o que dá capacidade para produzir políticas públicas e é o que o governo tem feito e a prefeitura também. “Agradecemos pela confiança do governador e esperamos que venham novos inverstimentos e que essas empresas aqui instaladas possam ampliar suas atividades, foi o que ouvimos durante a visita do governador Romeu Zema, proporcionando emprego e renda para a nossa cidade”, finalizou Duílio de Castro.