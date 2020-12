Corpos de vítimas do acidente com ônibus em MG chegam na Bahia e são levados para Alagoas

O translado entre um estado e outro do Nordeste do país ocorre por meio de viaturas do Corpo de Bombeiros de AL

Os corpos das 14 vítimas do acidente com o ônibus de turismo de Alagoas que caiu de um viaduto da BR-381, em João Monlevade, na última sexta-feira (7), chegaram ao aeroporto de Paulo Afonso, na Bahia, no final da tarde desta segunda-feira (7).

Em seguida, as urnas com as vítimas foram colocadas em ônibus do Corpo de Bombeiros de Alagoas e foram transportadas até as cidades do interior de Alagoas, onde vão ocorrer os velórios e sepultamentos.

Transporte

Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) saíram do Aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, na tarde desta segunda.

Uma das aeronaves realizou o transporte dos 14 corpos, enquanto a outra levava as famílias das vítimas que viajaram até a capital mineira para reconhecer os parentes no Instituto Médico Legal.

Quatro corpos foram levados para São Paulo pela polícia O corpo de uma outra vítima foi retirado do Instituto Médico Legal pela própria família.

Fonte: Itatiaia