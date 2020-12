Reunião Ordinária desta semana acontece na quarta-feira (09), por conta do feriado de Imaculada Conceição

Está composta por 15 itens a pauta de votação da Reunião Ordinária desta semana que, por conta do feriado de Imaculada Conceição, acontece na quarta-feira (09). O horário é o mesmo, 9h, com transmissão por todos os canais de comunicação da Câmara Municipal. Vários textos de interesse público serão votados pelos parlamentares.

Um deles é o Projeto de lei Ordinária (PLO) 230/2020 que “institui no âmbito do município de Sete Lagoas o programa farmácia solidária e dá outras providências”. Em mensagem, o prefeito Duílio de Castro explica que o órgão vai “receber doação de medicamentos da comunidade e de instituições da sociedade civil, e sua subsequente dispensação gratuita à população, sob a responsabilidade técnica de um profissional farmacêutico”.

Dos vereadores, um dos destaques é o PLO 152/2020 de Rodrigo Braga (PV) que demonstra a preocupação legislador com relação à saúde dos idosos durante a pandemia. A proposta “estabelece horário específico para atendimento a idosos nas agências bancárias do município durante o período de decretação de situação de emergência ou de calamidade pública em função da pandemia do novo coronavírus”.

Outras matérias dos vereadores também serão apreciadas em mais um encontro virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.

https://sapl.setelagoas.mg. leg.br/sessao/pauta-sessao/ 558/

Ascom/câmara municipal de Sete Lagoas