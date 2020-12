Paraopeba se despede de Dr. Fernando Tolentino, vítima da Covid-19

Não está prevista realização de velório

Faleceu nesta segunda-feira (7), em Sete Lagoas, o médico Fernando D’ Assunção Tolentino, vítima da Covid-19. Muito querido e conhecido também em Paraopeba, onde nasceu e trabalhava, ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) desde novembro e não resistiu às complicações da doença.

Dr. Fernando Tolentino, que era clínico geral e obstetra, estava com 70 anos e a notícia de sua morte provocou diversas manifestações nas redes sociais. Dentre elas, do prefeito de Paraopeba, Juca Bahia, que postou em sua página no Facebook:

“Recebi já pela manhã a notícia do falecimento de nosso ilustre amigo, conterrâneo e benfeitor Dr. Fernando Tolentino, e por certo, Paraopeba hoje amanheceu mais triste e essa dor, por certo, vai atingir a todos corações, pois ele é muito mais que um homem, muito mais que um médico, muito mais que um cidadão Paraopebense, mas sim, um ser humano daqueles raros, que nascem para servir, amar a todos e só fazer o bem. Palavras não são capazes de expressar toda nossa tristeza, e diante disto, só podemos nos valer de Deus, e pedir que possa acalmar os corações que sofrem, familiares e de toda uma cidade que chora esta dura perda! Nos conforta a certeza de saber que ele já tem lugar certo e guardado ao lado do Senhor Deus! Guardemos na memória seus bons exemplos, seu sorriso bondoso e sua alegria e que eles sirvam para trazer luz e eternas recordações!”.

O jornalista Sérgio Moreira, ex-vereador de Paraopeba e sobrinho do médico, também rendeu homenagem ao profissional:

“Doutor Fernando subiu para o andar celestial.

Infelizmente o doutor Fernando D’ Assunção Tolentino nos deixou, aos 70 anos, pela Covid. Médico há mais de 45 anos, atendia a todos com presteza a qualquer dia e hora com sua dedicação e sorriso no rosto. Meu amigão, tio, sempre boa prosa, inteligente e amigo das pessoas. Descanse em paz, você deixa um exemplo humildade para servir as pessoas”, postou.

O jornalista Sérgio Moreira com o tio Dr. Fernando Tolentino

Não será realizado velório. Dr. Fernando Tolentino será sepultado em Paraopeba, cidade onde nasceu.

CARRETATA – Em razão da impossibilidade de ser velado, está programada uma carreata que sairá da Cabana do Maquiné e seguirá para o Cemitério local de Paraopeba, onde Dr. Fernando Tolentino será sepultado. O horário ainda não foi divulgado. Os organizadores aguardam o deslocamento da funerária de Sete Lagoas para o municpípio.

“Quem quiser participar desta despedida, vá para a Cabana do Maquiné ou aguarde na entrada da cidade para participar deste ato de amor e de solidariedade com pessoa tão querida!”, consta na nota enviada à redação.

Por Sete Dias