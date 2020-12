Minas tem 10.341 mortes por covid-19 e 442.186 infectados pelo novo coronavírus

Minas Gerais registrou mais cinco mortes em decorrência da covid-19 e outras 871 infecções nas últimas horas, conforme boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta segunda-feira.

No total, a covid-19 já matou 10.341 pessoas no estado. O número de infectados desde o começo da pandemia é de 442.186, sendo que 400.155 se recuperam e 31.690 estão em acompanhamento.

Como alerta para prevenção à covid-19 em Minas Gerais, metade das 14 macrorregiões de Saúde do estado está com mais restrições de atividades desde a última quinta-feira (3). De acordo com as novas resoluções do Comitê Extraordinário Covid-19, deliberadas em reunião desta quarta-feira (2), sete macrorregiões estarão na onda amarela, quatro na onda vermelha e três na onda verde.

Um dos principais motivos para a cautela neste momento é a identificação de uma alta de 27% no índice de contaminação da covid-19 na última semana. Por causa desse quadro, as macrorregiões Centro, Centro-Sul, Norte e Oeste saem da onda verde e retornam para a onda amarela. Além delas, as macrorregiões Sudeste, Sul e Vale do Aço permanecem na onda amarela, estágio no qual são permitidos serviços como academias, salões de beleza, clubes, além do consumo em bares e restaurantes.

Fonte: Itatiaia