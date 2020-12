Pedreiro precisa de ajuda para não perder movimentos: veja como fazê-lo

Está sendo mobilizada nas redes sociais uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para realização de uma cirurgia a fim de evitar que o pedreiro Gilson, 55 anos, não fique tetraplégico e volte a trabalhar. Ele se acidentou gravemente em junho deste ano e foi diagnosticado com Mielopatia Cervical Progressiva, que é a compressão da medula espinhal, prejudicando os movimentos e causando muitas dores.

Dentre as iniciativas em prol da recuperação de Gilson está a Hollyvier D’Beckher Companhia de Teatro e Paulo Lopes, que apresentaram “Poesias Em Chamas Segundo Ato – Sarau Poético Dramático”. Será no dia 9 de janeiro, às 21h. Ingressos a R$ 20 reais na bilheteria ou no site do Sympla Teatro PreQaria, que fica na Rua Aleixo Lanza, 41 – Canaã. Serão respeitadas todas as normas de segurança e distanciamento e capacidade reduzida do teatro.

“Toda a bilheteria será revertida para nosso amigo Gilson, que se acidentou e precisa fazer uma cirurgia de alto custo e que deve ser realizada urgentemente. Se demorar muito ele pode ficar paraplégico, ou pior, tetraplégico. Nos ajudem!”, chama Hollyvier D’Beckher.

“Agradeço imensamente se puderem ajudar minha campanha com uma doação e compartilhar a história na sua rede. Caso tenha alguma pergunta pode entrar em contato com os números 55+ (31-9-98904595) * (31-9-91006276)”, informou Gilson em suas redes sociais.

Clique no link abaixo, conheça a história e participe da vaquinha

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cirurgia-do-gilson