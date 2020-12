Faculdade Atenas oferece vaga para auxiliar de serviços gerais/jardinagem

A Faculdade Atenas com oportunidade de emrpego para auxiliar de serviços gerais/jardinagem. Destinada para pessoas do sexo masculino, formação no ensino médio, experiência de seis meses.

Atividades a serem executadas: limpeza e conservação de salas de aulas, laboratórios e auxiliar nas atividades de jardinagem e pequenos reparos na Instituição. Carga horária: 44 horas semanais, horário comercial. Salário de. R$ 1.151,00. Benefícios: lanche na empresa, bolsa de estudos e vale transporte.

Os interessados deverão enviar o currículo para o e mail: recrutamentocentroeducacional@gmail.com colocando no assunto o nome da vaga “Auxiliar de Serviços Gerais” até o dia 11 de dezembro de 2020, ou deixar na portaria da instituição. Endereço: Avenida Prefeito Alberto Moura, 6.000, Distrito Industrial (em frente a Bombril).