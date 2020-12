Deputado Douglas Melo deixou o CTI nesta segunda-feira (7)

O deputado estadual Douglas Melo, diagnosticado com Covid-19 no dia 30 de novembro, deixou o CTI na manhã de segunda-feira (07). O deputado foi internado em um hospital da capital mineira, e por precaucão, na quinta-feira (03), os médicos decidiram pela sua transferência para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para a sequência do tratamento.

Nesta segunda-feira (7), a assessoria do deputado informou que o mesmo se reucupera em quarto.”Ele está se recuperando bem, e foi transferido para o apartamento na manhã desta segunda-feira. Não está descartada inclusive a alta hospitalar, ainda dependendo de decisão médica”, informou a assessoria.

Em nota oficial na semana passada, a assessoria repudiou qualquer disseminação de notícia maldosa e falsa, e pediu oração pela sua recuperação.

Ao todo, pelo menos 19 deputados já foram contaminados pelo coronavírus.

