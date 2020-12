Governador visita obras do Anel Viário e empresas em Sete Lagoas, nesta segunda (7)

O governador Romeu Zema cumpre agenda nesta segunda- feira (7/12), em Sete Lagoas. Ele visita obras do Anel Viário da cidade, retomadas pela atual gestão. Romeu Zema, também vai participar da inauguração da primeira fábrica de latas e tampas da cervejaria Ambev.

Na agenda do governador, ele também vai visitar as empresas Bombril, Ompi do Brasil e Vibra Agroindustrial. O governador de Minas, também vai reunir-se com empresários na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Sete Lagoas.