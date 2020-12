Em encontro com os servidores da Saúde, Zema destaca o planejamento da pasta para a imunização da covid

Governador parabenizou toda a equipe pelo empenho e dedicação no trabalho de enfrentamento à pandemia

O governador Romeu Zema participou, na sexta-feira (4/12), do encerramento do Conecta SES, encontro voltado aos servidores da Secretaria de Estado de Saúde para avaliar desempenhos, resultados e planejar ações. Zema parabenizou, por meio de videoconferência, a atuação de toda a equipe da pasta pelo trabalho de combate à pandemia e pediu que os servidores estejam preparados para quando a vacina estiver disponibilizada.

“A grande missão da secretaria para o futuro próximo é, sem dúvida, em relação à vacinação. O programa de imunização é responsabilidade do governo federal, mas cabe ao Governo de Minas viabilizar a logística e a preparação para que tudo ocorra corretamente”, afirmou.

Romeu Zema destacou os indicadores alcançados por todas as secretarias ao longo dos últimos dois anos, sobretudo os índices registrados pela SES. “Os números da Saúde são inquestionáveis. Minas Gerais é o estado com a menor taxa de óbito do Brasil. Isso tem a ver com trabalho que todos vocês ajudaram a conduzir. Um trabalho que envolve disciplina, acompanhamento e, principalmente, comprometimento”, disse.

O governador enfatizou que não são só recursos financeiros que fazem as coisas acontecerem. “Pessoas competentes e comprometidas são fundamentais. Se ficasse dependente apenas de recursos, é muito provável que Minas Gerais estivesse entre os estados com as piores taxas no enfrentamento à pandemia”, afirmou.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral; o secretário de Estado adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, e o chefe de gabinete da SES, João Pinho, também participaram da videoconferência.

Por Agência Minas