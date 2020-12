Motorista de ônibus que caiu de viaduto em Minas ainda não se apresentou à PRF

Corporação trabalha com a possibilidade dele ter fugido ou ter ficado ferido e ter sido socorrido por algum motorista que passava pelo local

O motorista do ônibus que caiu de um viaduto da BR-381, conhecido como “Ponte Torta”, em João Monlevade, na região Central de Minas, nesta tarde de sexta-feira (4), ainda não foi localizado, como explica o inspetor Aristides Junior, da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Antes de cair do viaduto, o motorista e alguns passageiros pularam do veículo sobre a pista de rolamento da rodovia. Até o presente momento, o motorista não foi localizado. Ele não se apresentou. A gente trabalha com a possibilidade dele ter fugido ou ter se machucado na queda e ter sido socorrido por algum popular. Mas a informação é de que ele pulou do veículo e não se apresentou na PRF”, explica.

O inspetor garante que a PRF colheu todas as informações necessárias sobre o acidente para deixar o boletim de ocorrência completo. “Vão ser feitas as devidas investigações para que possamos fazer um boletim de ocorrência com maior clareza e maior quantidade de informação necessária para que posteriormente a Polícia Civil possa fazer a devida investigação do que aconteceu nessa tragédia na BR-381”, garante.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de João Monlevade vai investigar as causas da queda. A perícia foi realizada na noite desta sexta-feira e o resultado deve ser concluído com até 30 dias.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, 46 pessoas estavam dentro do veículo, sendo que 17 morreram, 26 ficaram feridas e 3 saíram ilesas.

Três feridos apresentaram estado grave de saúde e foram encaminhados para o Hospital de Pronto-socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Os outros feridos foram internados no Hospital Margarida.

Remoção do veículo

A PRF informou que o ônibus vai ser removido por uma estrada de terra próxima a Estrada de Ferro Vitória a Minas, onde ocorreu o acidente. Dessa forma, não vai ser necessário interditar o trânsito da BR-381 para retirada do veículo acidentado.

