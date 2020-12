Sete Lagoas volta para a Onda Amarela. Prefeitura publica Decreto nesta, sexta-feira (4)

A exemplo do que vem acontecendo em outras regiões do Estado, devido ao aumento do número de coronavírus, Sete Lagoas volta para a Onda Amarela do programa Minas Consciente. A prefeitura de Sete Lagoas, publicou nesta sexta-feira,4, no Diário Eletrônico do Município a reclassificação de fase no Programa Minas Consciente.

Sete Lagoas, na Onda Verde todos os serviços considerados não essenciais funciovam. A prefeitura através do Decreto Nº 6.421 DE 04 dezembro de 2020, dispõe sobre a reclassificação de fase estabelecida para a macroregião central do Estado, conforme deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19,do dia 2 de dezembro.

De acordo com o Decreto, fica suspenso o funcionamento dos segmentos de atividades econômicas previstas na Onda Verde – serviços não essenciais com maior risco, conforme classificação do Programa Minas Consciente, prevista no Anexo I deste Decreto, até decisão em contrário.

Nível amarelo: O que pode funcionar?

Bares (consumo local), auto-escolas e cursos de pilotagem; salões de beleza e atividades de estética; comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; papelarias, lojas de livros, discos e revistas; lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados e artigos de viagem; comércio de itens de cama, mesa e banho; lojas de móveis e lustres; imobiliárias; lojas de departamento de duty free; lojas de brinquedos; academias (com restrições); agências de viagem e clubes.

Principais proibições:

Ensino curricular (educação infantil, ensino fundamental e médio, aluguel de objetos pessoais domésticos, eventos, outras atividades de serviços pessoais, atividade de recreação e lazer, além de cinema.

