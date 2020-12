Passando a Limpo recebeu o vice-prefeito eleito Dr. Euro nesta sexta

Durante a entrevista, vários assuntos foram abordados, como os quatro mandatos já conquistados pelo vice na Câmara Municipal, seu trabalho realizado na política e expectativas para os próximos quatro anos atuando no Executivo.

Quando foi perguntado sobre a campanha feita neste ano, Euro demonstra satisfação com o caminho trilhado para a vitória. “Nós vimos que Duílio tinha uma votação muito boa na periferia e o Douglas também. Então, na periferia estava pau a pau. No centro, os dois tinham rejeição. Então nós fizemos uma outra pesquisa, que seria qual o vereador que tem mais voto no centro, exatamente para a gente complementar a periferia. E, por coincidência todas a eleições que eu participei, as 30, 40 primeiras urnas eu sempre saio disparado na frente, porque são os votos do Centro.”

Ao conversarem sobre a situação política de apoio a Douglas Melo como deputado que representa a região setelagoana, o doutor diz “É importante ter concenso. Eu acho que deve ter. A gente não tem nada pessoal contra o Douglas, o ideal, nós queremos fazer a nossa caminhada que seria eleger um deputado estadual e um federal de imediato né, porque não ter um nosso e ter o Douglas também? É só fazer um trabalho bem feito.”

ELe comentou ainda sobre como pensa a respeito de aprovações de projetos dentro da Câmara. “Não é porque eu sou da base que eu preciso concordar com tudo não, é por isso que as pessoas falavam ‘ah não mexe com Euro não’, mas é porque eu tenho a minha linha”.

O vice contou ainda que ele e o prefeito já estão organizando reuniões com os vereadores do próximo mandato para que se consiga uma aliança e um trabalho adequado para a realização de projetos na cidade.

Além disso, diversos assuntos, como a política e a pandemia, foram discutidos. Para assistir todo o programa, acesse a página do facebook do SeteLagoas.com.br!

Da Redação com SeteLagoas.com.br