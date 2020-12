Município disponiliza mais de dez mil testes para Covid-19; Confira os números desta sexta-feira (4)

O boletim epidemiológico sobre a situação da pandemia do coronavírus em Sete Lagoas desta sexta-feira, 4 de dezembro, aponta um aumento de 0,9% nas notificações de novos casos suspeitos. Sete Lagoas tem hoje 1.232 pessoas em monitoramento, 1.837 com o acompanhamento concluído e 13.215 casos suspeitos descartados por exames. Após três semanas sem novos óbitos em decorrência da Covid-19, um homem de 50 anos, diabético, faleceu no último dia 2 e os testes com resultado positivo foram divulgados hoje.

De ontem para hoje foram diagnosticados 43 novos casos positivos: 20 mulheres e 23 homens, elevando o número de casos a 4.084 desde o início da pandemia. Entre eles, estão 64 óbitos, 17 hospitalizados, 143 pessoas em isolamento domiciliar e 3.860 já recuperadas.

Hospitalizados

Ao todo, são 41 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 19 em enfermaria e 22 em UTI. Destes, 30 já testaram positivo para Covid, dos quais 17 são de Sete Lagoas. Não há internados com resultado negativo hoje, mas 11 aguardam resultado de exame.

São 21 internações no Hospital Municipal (14 delas em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internações, sendo três em enfermaria, quatro em UTI e dois em pediatria do SUS, uma criança de quatro anos e outra de cinco. Há ainda nove internações no Hospital da Unimed, quatro delas em UTI, e duas na UPA, ambas em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é hoje de 36%.

Dos 22 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são 11 por pacientes de Sete Lagoas, três de Pompéu e um de cada uma das cidades de Abaeté, Baldim, Maravilhas, Caetanópolis, Governador Valadares, Paraopeba, Cachoeira da Prata e Cordisburgo. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas está hoje em 30,4%.

Testes rápidos

A Secretaria Municipal de Saúde adquiriu recentemente mais um lote com dez mil unidades de testes rápidos para Covid-19. Os testes estarão disponíveis em todas as unidades de saúde do Município a partir da próxima segunda-feira, 7. “Todas as unidades da Atenção Primária estão recebendo os testes rápidos. O protocolo é atender a todos os pacientes com suspeitas de Covid-19 por meio de agendamento, sendo testados no 14º dia. Já o PCR continua sendo feito na UPA”, afirma o coordenador da Atenção Primária, Alber Alípio Ribeiro.

A Vigilância Epidemiológica de Sete Lagoas reitera a importância de se manter as recomendações das autoridades de saúde: usar máscara ao sair de casa, higienizar frequentemente as mãos, evitar aglomerações e manter o distanciamento social. A pandemia ainda não acabou e é dever de todos se conscientizarem para evitar mais contaminações e mais restrições ao funcionamento do comércio na cidade. Em função do ponto facultativo e do feriado municipal, o boletim epidemiológico volta na próxima quarta-feira, dia 9. Dúvidas: 3773-2576 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas