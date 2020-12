Cruzeiro pode ganhar até cinco posições na próxima rodada da Série B; entenda

Raposa precisa vencer o Brasil-RS e torcer por uma combinação de resultados

Tudo que o torcedor do Cruzeiro pensa agora é em uma arrancada na reta final da Série B. Na próxima rodada, caso o time celeste vença o Brasil-RS, no sábado, às 21h, no Mineirão, pode subir até cinco posições, dependendo também de uma combinação de resultados.

Com o triunfo sobre o América, a Raposa chegou aos 31 pontos, na 15ª posição. Um novo resultado positivo poderia levar o time de Felipão para o 10º lugar, com 34, caso os concorrentes diretos (Vitória, Operário, CRB e Guarani) tropecem na rodada.

Para isso ocorrer, o Vitória – 14º colocado, com 32 pontos – não pode vencer o Confiança, na sexta, às 19h15, no Barradão.

O Operário (12º, com 33) e CRB (11º, com 33) também não podem triunfar. O time paranaense recebe o Avaí, no Germano Kruger, nesta quinta, às 21h30. Já o CRB visita o Sampaio Corrêa, no Castelão, no sábado, às 19h.

O torcedor cruzeirense ainda tem que torcer para uma derrota do Guarani, 10º colocado, com 34 pontos. O time de Campinas enfrenta o Oeste, nesta sexta, às 16h, na Arena Barueri. Vale lembrar que, por ter perdido seis pontos por sanção da Fifa, o Cruzeiro sempre terá vantagem no critério de desempate pelo número de vitórias na Série B.