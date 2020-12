Guga pede foco para Atlético aproveitar má fase do Inter, que não vence há seis rodadas

Para Guga, o time alvinegro precisa usar a oscilação do adversário como trunfo. O lateral-direito, porém, pediu ‘concentração’ e ‘foco’ para vencer o jogo deste domingo, no Mineirão. A bola rola às 18h15, em partida válida pela 24ª rodada.

“Nós temos que aproveitar, mas sabemos que é uma equipe muito qualificada, muito difícil de ser batida, pelos jogadores que tem lá, porque o plantel não mudou. É o mesmo que a gente enfrentou no primeiro turno. Independentemente da fase que eles estão passando, temos que levar esse jogo com muita concentração e foco para que a gente possa fazer o nosso jogo bem feito”, frisou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, na Cidade do Galo.

O Internacional não vence há seis jogos no Campeonato Brasileiro. Foram três derrotas (Corinthians, Santos e Fluminense) e três empates (Flamengo, Coritiba e Atlético-GO).