Guga pede foco para Atlético aproveitar má fase do Inter, que não vence há seis rodadas

De líder do Campeonato Brasileiro sob o comando de Eduardo Coudet, o Internacional foi a quarto colocado e azarão na briga pelo título com Abel Braga. E o Atlético tenta aproveitar a má fase colorada para vencer o duelo direto na disputa pela primeira posição.

Para Guga, o time alvinegro precisa usar a oscilação do adversário como trunfo. O lateral-direito, porém, pediu ‘concentração’ e ‘foco’ para vencer o jogo deste domingo, no Mineirão. A bola rola às 18h15, em partida válida pela 24ª rodada.

O Internacional não vence há seis jogos no Campeonato Brasileiro. Foram três derrotas (Corinthians, Santos e Fluminense) e três empates (Flamengo, Coritiba e Atlético-GO).

Apesar da má fase, o time gaúcho segue na briga pelo título. Em 23 rodadas, somou 37 pontos – cinco a menos que o líder Atlético. São Paulo (41) e Flamengo (39) ocupam, respectivamente, a segunda e a terceira posições.

O Atlético se prepara para o confronto direto desde o meio da semana passada. Guga disse que o time tem estudado o Internacional, mas preferiu não revelar a estratégia alvinegra para o duelo. “Não vou falar aqui (risos). Não vou dar dica. Mas a gente está trabalhando desde a semana passada, quando a gente voltou, pensando nesse jogo”, brincou.

“Nós temos que aproveitar, mas sabemos que é uma equipe muito qualificada, muito difícil de ser batida, pelos jogadores que tem lá, porque o plantel não mudou. É o mesmo que a gente enfrentou no primeiro turno. Independentemente da fase que eles estão passando, temos que levar esse jogo com muita concentração e foco para que a gente possa fazer o nosso jogo bem feito”, frisou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, na Cidade do Galo.