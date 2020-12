Gás de cozinha mais caro após novo aumento da Petrobras revolta revendedores de BH

“Além de ter uma Petrobras que está extorquindo a nação, nós temos o estado, que cobra 18% de ICMS dos nossos produtos”, diz presidente da Asmirg.

Com a elevação, o produto passa acumular, no ano, alta média de 21,9%, ou seja, R$ 6,08 por botijão de 13 Kg. Em BH, o preço médio gira em torno de R$ 75. Entretanto, com esse aumento e o reajuste anual do ICMS, em janeiro, o gás pode passar dos R$ 80.

“É o nono aumento do gás, somente em 2020. Além desses aumentos, que entendemos como extorsivos e abusivos, tivemos também um aumento das companhias distribuidoras, que alegaram aumento de custos. Todos aumentos foram na casa dos 5%. Daqui uns dias virá o aumento do estado de ICMS. Além de ter uma Petrobras que está extorquindo a nação, nós temos o estado, que cobra 18% de ICMS dos nossos produtos”, diz o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de GLP (Asmirg-BR), Alexandre Borjaili.

“Estamos, hoje, com milhões de famílias com baixo poder aquisitivo. Muitas estão migrando para o querosene, para lenha porque não tem poder de compra mais. Se meu produto se tornar inacessível, eu não tenho o que vender e a revenda fecha. É o que está ocorrendo hoje com grande parte dos vendedores, eles não conseguem repassar o preço”, completa.

“Para esse final de ano fica o lamento de todo o setor revenda. Não gostaríamos de estar dando esse mal presente de Natal a todos os brasileiros. Lamentamos pela atitude da Petrobras, das próprias companhias, pois num momento de pandemia, no momento de final de ano, estamos colocando gás cada vez menos acessível ao consumidor”, finaliza.

Em nota, a Petrobras informa que, com o aumento, o preço médio do botijão de 13 kg que sai da estatal será R$ 33,89 e que apenas 43% do preço ao consumidor final corresponde à parcela da Petrobras e que acompanha metodologia de preços do mercado internacional, tendo como referência o preço de paridade de importação.

A Itatiaia procurou o Governo Minas sobre o imposto cobrando no gás de cozinha, mas não teve resposta.

Fonte: Itatiaia