Prefeitura recua na flexibilização e proíbe consumo de bebidas alcoólicas em bares de BH

Decreto também altera horário de funcionamento do comércio; medidas entram em vigor segunda-feira

Em razão do aumento dos casos de covid-19, a Prefeitura de Belo Horizonte vai recuar na flexibilização do comércio da cidade. As novas regras estão publicadas no diário oficial desta sexta-feira e entram em vigor na próxima segunda-feira (7). O decreto muda o horário de funcionamento do comércio e proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes.

Confira o como vai ficar o funcionamento:

Diariamente – entre 5h e 22h: Padarias e lanchonetes (permitido o consumo no local, exceto de bebidas alcoólicas).

Segunda a sexta – entre 10h e 19h | Sábado – entre 9h e 18h: Comércio varejista não-essencial; Atividades autorizadas em funcionamento no interior de galerias de lojas e centros de comércio.

Segunda a sábado – entre 12h e 21h | Domingo, apenas Drive-thru, sem restrição de horário: Atividades autorizadas em funcionamento no interior de shopping centers.

Segunda a domingo e feriados – entre 11h e 22h: Serviços de alimentação, para consumo no local, exceto de bebidas alcoólicas: restaurantes, cantinas, sorveterias, bares e similares.

Segunda a sábado – entre 11h e 22h: Serviços de alimentação dentro de shoppings e galerias, para consumo no local, exceto de bebidas alcoólicas: restaurantes, lanchonetes, cantinas, sorveterias, bares e similares.

Diariamente – entre 14h e 23h59: Atividades no formato drive-in.

Horário licenciado junto à PBH: Teatros públicos ou privados licenciados, com público sentado;

Feiras, exposições, congressos e seminários, em propriedade pública ou privada licenciada ou mediante licenciamento específico.

Sem restrição de horário: Clubes de serviço, de lazer, sociais, esportivos e similares; Museus, galerias de arte e exposições; Cinemas;Atividades de condicionamento físico: academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico, inclusive no interior de galerias de lojas, centros de comércio e shopping centers.

Fonte: Itatiaia