Sind-UTE/MG entrega documento a deputadas e deputados reivindicando a retirada dos cargos da educação do PL 2150/20

Diante da importância da matéria a ser votada pela Assembleia Legislativa, ou seja, o Projeto de Lei 2.150, de 2020, de autoria do Poder Executivo Estadual, que trata das normas para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 22 da Constituição Estadual, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE/MG) fez um ofício aos deputados e deputadas , no último dia 1º de dezembro de 2020.

Nesse documento, o Sind-UTE/MG tece considerações sobre os impactos do projeto aos profissionais da educação básica do Estado.

Conforme estabelece o art. 1º da Lei Estadual nº 15.293, de 2004, a carreira dos Profissionais da Educação Básica é formada pelos seguintes cargos: Professor de Educação Básica – PEB; Especialista em Educação Básica – EEB; Analista de Educação – AEB; Assistente Técnico de Educação Básica – ATB; Técnico da Educação – TDE; Analista Educacional – ANE; Assistente de Educação – ASE e Auxiliar de Serviços de Educação Básica – ASB.

Ocorre que o relatório do Parecer do Substitutivo nº 2 ao PL 2.150/2020, aprovado em 23/11/20 pela Comissão de Administração Pública, incluiu a seguinte redação para estabelecer que:

Art. 20 – Fica acrescentado à Lei nº 23.630, de 2 de abril de 2020, o seguinte art.7º-B: “Art. 7º-B – Fica o poder público estadual autorizado a promover a contratação excepcional para o exercício temporário das atribuições dos cargos de Analista de Educação –AEB, de Assistente Técnico de Educação Básica – ATB e de Auxiliar de Serviços de Educação Básica – ASB –, de que tratam o s incisos III, IV e VIII do art. 1º da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004.

Preocupado com os impactos dessa PL na vida funcional desses profissionais, o Sind-UTE/MG protocolizou o documento a todos os deputados e deputadas elencando os prejuízos que esse projeto trará para a educação pública mineira.

Fonte: Sindutemg.or.br