Região Central, da qual Sete Lagoas faz parte, regride para onda amarela do Minas Consciente

Com uma alta de 1,1% nas notificações de casos suspeitos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Sete Lagoas tem hoje 1.259 pessoas com sintomas gripais sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde e 1.836 pessoas que já tiveram este acompanhamento concluído. Os testes com resultado negativo já somam 13.046 desde o início da pandemia.

De ontem para hoje foram registrados 68 novos casos positivos: 35 mulheres e 33 homens. Não há novos óbitos por Covid confirmados. Assim, Sete Lagoas soma 4.041 contaminações desde o início da pandemia, entre eles, 63 óbitos, 19 hospitalizados, 159 pessoas em isolamento domiciliar e 3.800 já recuperadas.

Hospitalizados

Entre pacientes de Sete Lagoas e de outras cidades da região, hoje são 38 internados por causas respiratórias, sendo 19 em leitos de enfermaria e 19 em UTI. Nos leitos de UTI são 11 pacientes de Sete Lagoas, um de Abaeté, um de Baldim, um de Pompéu, um de Maravilhas, um de Caetanópolis e um de Governador Valadares. A taxa de ocupação no SUS e na rede particular está hoje em 31%.

No Hospital Municipal há 20 internados (13 em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internações, sendo seis em enfermaria, dois em UTI e um em pediatria do SUS, uma criança de quatro anos. No Hospital da Unimed temos nove internados, sendo quatro em UTI. Não há internados na UPA hoje. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS na cidade é de 28,9%.

Entre os 38 internados, 30 testaram positivo, sendo 19 deles de Sete Lagoas, quatro de Pompéu e um de cada uma das cidades de Baldim, Maravilhas, Abaeté, Caetanópolis, Cachoeira da Prata, Santana de Pirapama e Governador Valadares. Há ainda um paciente internado com resultado negativo e sete esperando resultados de exames.

Minas Consciente

O Programa Minas Consciente, do Governo de Minas, foi atualizado novamente ontem. Sete regiões retornaram para as ondas amarela ou vermelha e apenas três se mantêm na verde. O alerta reforça a necessidade de cuidados por parte da população. Um novo decreto será publicado no Diário Oficial do Município.

Um dos principais motivos foi o aumento de 27% no índice de contaminação da covid-19 na última semana. Assim, as macrorregiões Centro (da qual Sete Lagoas faz parte), Centro-Sul, Norte e Oeste saem da onda verde e retornam para a onda amarela. Além delas, as macrorregiões Sudeste, Sul e Vale do Aço permanecem na onda amarela. Apenas as macrorregiões Noroeste, Triângulo do Norte e Triângulo do Sul permanecem na onda verde. Na onda vermelha, a mais rígida do Minas Consciente, foram incluídas as macrorregiões Jequitinhonha, Leste do Sul e Nordeste, além da permanência da macrorregião Leste.

Não podem funcionar

Na Onda Amarela estão proibidos de funcionar serviços de aluguel de objetos pessoais e domésticos; atividades de recreação e lazer, como parques, boates, boliche, sinuca, jogos eletrônicos e buffets; atividades artísticas como teatro e shows, cinema e festas de casamento; serviços de tatuagem e piercing; organização de feiras, congressos, exposições e festas; além da educação infantil, ensino fundamental e médio.

Podem funcionar

Também na onda amarela, além dos serviços considerados essenciais, podem continuar funcionando os serviços de bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento; museus, bibliotecas e parques ecológicos; cursos técnicos e de nível superior; além de clubes sociais e agências de viagem. Confira os detalhes dos serviços que podem ou não funcionar em cada uma das ondas no link: https://www.mg.gov.br/ sites/default/files/paginas/ imagens/minasconsciente/ atividades_economicas_por_ onda_-_novo_minas_consciente_- v9.pdf

Agora, mais do que nunca, com a chegada do fim de ano, é preciso que a população se conscientize para evitar o avanço da pandemia. Use máscara ao sair, higienize frequentemente as mãos, evite aglomerações e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus.

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas