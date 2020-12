Edísio Torres comemora dois anos do programa “Sertanejo Dois em Um”na Rede Eldorado de Comunicação

Em 3 de dezembro 2018 Edísio Torres ou Nerso da Caratinga, melhor os dois assumiram o programa “Sertanejo Dois em Um”, na Rede Eldorado de Comunicação em Sete Lagoas, que abrange também as ondas da Rádio Cidade de Corinto, do mesmo Grupo Empresarial.

Natural de Sete Lagoas, mas que por 30 anos morou e trabalhou em Ouro Branco, Edísio Torres sempre gostou de rádio que aliado ao seu lado humorístico tem o personagem “Nerso da Caratinga”, já tendo feito apresentações em diversas regiões do país, sempre tirando gargalhadas do público.

De volta a sua terra natal, depois de aposentado em uma Multinacional Edísio Torres não conseguiu mais ficar longe do rádio, mas optando pelo estilo sertanejo. Atualmente, ele comanda dois programas na Rádio Eldorado AM 1.300, o Alvorada Sertaneja e o Sertanejo Dois em Um à tarde.

Edísio Torres, comemora o aniversário de dois anos na Rede Eldorado e declara de forma categórica sua paixão pelo rádio.” Sou um apaixonado pelo rádio e agora podendo trabalhar é uma realização muito bacana, isto me dá um prazer muito grande. Na rede Eldorado estou tendo a alegria, a graça de estar no ar com dois programas o Sertanejo Dois em Um que completa dois anos e agora também com o Alvorada Sertanejo, iniciado há cerca de quatro meses e sinto feliz e lizonjeado em poder fazer parte desta equipe bacana, que é a Rede Eldorado de Comunicação”, comemorou.

Álvaro Vilaça, Diretor de Programação da Rede Eldorado de Comunicação comemorou o aniversário do programa apresentado por Edísio Torres .”O programa sertanejo Dois em Um comple dois anos e já tem uma penetração muito boa em toda a cidade e região. O Edísio e o Nierso eles fazem um programa informativo, interativo, descontraído e com muita música sertaneja raiz que a gente às vezes sente tanta falta e que está presente em nossa rede Eldorado de Comunicação oferece esse espaço especial para esses profissionais tão talentosos e para essa programação de qualidade também” disse.

Segundo ele, devido ao sucesso do programa “Dois em Um” o Edísio Torres assumiu também, o programa “Alvorada Sertaneja”, que por muitos anos foi comandado pelo nosso saudoso Nezito . “A partir das 5 da manhã, acontece ao vivo o que também tem qualificado as nossas madrugadas e os nossos inícios de manhã. Queremos parabenizar e ao mesmo tempo agradecer por essa parceria de sucesso e, que ouvintes e internautas estão bastante felizes com essa programação. A Rede Eldorado destaca o talento do profissional Edísio Torres e reconhece publicamente pela sua capacidade de gerar entretenimento e música de qualidade para todos. Vida longa para o Alvorada Sertaneja e para o Sertanejo Dois em Um” afirmou o Diretor Álvaro Vilaça.

