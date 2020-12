Em meio à pandemia, governo de MG dá opção online para serviços prestados por posto UAI

Há acúmulo de tarefas nessas unidades por causa das medidas de seguranças que visam resguardar a população do novo coronavírus

O atendimento nos trinta e um postos das Unidades de Atendimento Integrado (UAI) do estado, durante este período de pandemia, ocorre presencialmente para todos os serviços. Porém, há acúmulo de tarefas por causa das medidas de seguranças que visam resguardar os cidadãos e os servidores do novo coronavírus.

Com a necessidade de se manter distanciamento social, a demanda fica reprimida porque a capacidade de atendimento cai pela metade.

O superintendente da Central de Canais de Atendimento da Secretaria de Planejamento de Minas Gerais, Reginaldo Carvalho, reforça meios alternativos para a população conseguir ser atendida.

“A população consegue atendimento no MGApp, que é o aplicativo oficial do Governo de Minas. O cidadão consegue atendimento também acessando o portal do Governo de Minas pelo endereço www.mg.gov.br”, explica.

Fonte: Itatiaia