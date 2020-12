Duílio de Castro visita Sicoob Credisete e agradece parceria com a Prefeitura

O prefeito Duílio de Castro esteve no novo Centro Administrativo do Sicoob Credisete, na manhã desta quarta-feira, 2 de dezembro. A visita teve como principal objetivo agradecer a parceria da cooperativa com a Prefeitura, que garantiu a completa revitalização da Praça Barão do Rio Branco, transformada em um cartão postal de Sete Lagoas.

A reforma foi realizada com investimentos do Sicoob Credisete e mão de obra própria da administração municipal, um exemplo de parceria público-privada que poderá nortear outros projetos na cidade. “O motivo desta visita é o agradecimento. Esta parceria foi uma inovação entre a administração pública e a iniciativa privada que deu muito certo e mudou a realidade de uma importante região da cidade. Agradeço ao Sicoob Credisete em nome do povo de Sete Lagoas. O resultado que conquistamos não tem preço”, comentou o prefeito.

Duílio de Castro foi acompanhado pela diretoria e conselheiros da cooperativa e fez questão de visitar colaboradores em todos os andares. O Sicoob Credisete é uma instituição genuinamente sete-lagoana e, desde sua fundação, propõe parcerias na região, mas em Sete Lagoas a relação com a Prefeitura está muito mais forte. “Há anos tentávamos fazer esta parceria e só concretizamos este projeto graças ao prefeito Duílio de Castro e sua equipe. Realizamos um sonho de Sete Lagoas e também agradecemos à Prefeitura, que não mediu esforços para esta conquista”, declarou o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credisete, Leonardo Chaves Costa.

REVITALIZAÇÃO

O convênio deu certo graças ao Programa de Adoção de Praças Públicas (PAPP), criado por Lei Municipal e que garante este tipo de parceria. A praça recebeu novo piso, bancos, equipamentos para um espaço de convivência e completo projeto paisagístico. Os jardins foram plantados pelas equipes da Codesel e toda irrigação é automatizada. A nova iluminação garante segurança para visitantes no período noturno e chama a atenção de quem passa pela região.

NOVAS PARCERIAS

Outra parceria prevista também vai envolver o Sebrae, que agora ocupa o 7º andar do centro administrativo. A instituição de apoio ao empreendedorismo prevê projetos de grande alcance já no início do próximo ano, quando o Sicoob Credisete vai inaugurar uma agência no bairro Nova Cidade. “Queremos juntos pensar em projetos e ações com foco no desenvolvimento econômico local, no suporte aos microempreendedores e empresas de médio porte para alavancar a economia regional”, destacou Alysson Almeida, gestor do Sebrae Sete Lagoas. “Foi a oportunidade de encontrar duas entidades de grande importância que mudam a vida das pessoas. Vamos buscar caminhos para abrir portas e criar oportunidades”, finalizou Duílio de Castro.

Ascom/prefeitura de Sete Lagoas