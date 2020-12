Ação solidária doa EPIs a hospitais filantrópicos de Minas

Preocupados com o novo aumento no número de casos de Covid-19 em Minas, Servidores do Fisco estadual se unem e promovem ação solidária para doar EPIs a hospitais filantrópicos. A Affemg, Associação dos Funcionários Fiscais do estado de Minas Gerais, coordena a ação solidária para atender todo o Estado, entregando os equipamentos nas suas 13 sedes regionais e em Belo Horizonte.

O Servidores da Secretaria de Fazenda de Minas se organizaram para que a ação aconteça em 2 etapas, que levarão Equipamentos de Proteção Individuais mais utilizados (máscaras N95 com respirador, aventais e luvas) a 22 hospitais filantrópicos do Estado.

Na primeira etapa, que acontece entre os dias 2 e 11 de dezembro, serão entregues EPI’s já adquiridos pela associação, em 19 cidades mineiras, além da Capital. São equipamentos suficientes para cobrir pelo menos 8 mil plantões de um profissional de saúde, segundo indicadores da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. Ao todo, as doações somam 98.584 unidades, divididas da seguinte forma.

Doações

Luvas (P, M e G): – 82.200 unidades

Máscara N95: – 2.048 unidades

Aventais: – 16.384 unidades

Para a segunda etapa, novas arrecadações estão sendo feitas. Os Servidores têm se mobilizado para angariar mais fundos até o dia 15 de dezembro. Uma live de confraternização, que acontecerá no dia 11/12, foi promovida pela Affemg, para alcançar ainda mais doadores no Serviço Público.

Segundo a Diretora-Presidente da organização sem fins lucrativos, Maria Aparecida Meloni, essa iniciativa mostra o desejo dos Servidores em colaborar com atendimento de qualidade para a população. “Nós, do Fisco Mineiro, buscamos garantir que os valores arrecadados com a tributação cheguem ás áreas prioritárias. Neste momento de grande desafio sanitário, desejamos ser solidários com os trabalhadores da saúde e com aqueles que por ventura precisem de atendimento médico, especialmente com o crescimento no número de casos de Covid-19”.

Abaixo segue a relação de hospitais que receberão doações. A Affemg está promovendo uma cobertura fotográfica no interior do Estado, além de registros audiovisuais nas entregas em hospitais da capital.

Relação de hospitais por região mineira:

CENTRO-NORTE

Hospital Nossa Senhora das Graças (Sete Lagoas)

OESTE

Hospital São João de Deus (Divinópolis)

MATA

Hospital Maria José Baeta Reis (Juiz de Fora)

SUDOESTE

Hospital Santa Lúcia

SUL

Hospital Regional do Sul de Minas (Varginha)

SÃO FRANCISCO

Hospital Dr. Moisés Magalhães Freire (Pirapora)

MUCURI

Hospital Bom Samaritano (Teófilo Otoni)

RIO DOCE

Hospital Evangélico (Governador Valadares)

BELO HORIZONTE

Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte

Hospital da Baleia

VALE DO SAPUCAÍ

Hospital das Clínicas Samuel Líbano (Pouso Alegre)

Hospital Escola de Itajubá (Itajubá)

BAIXO RIO GRANDE

Hospital Casa do Caminho (Araxá)

Serviço Integrado de Saúde Dona Maria Modesto Cravo (Uberaba)

NORTE

Irmandade Nossa Senhora das Mercês (Montes Claros) Fundação Taiobeiras (Taiobeiras) METALÚRGICA

Hospital Jacques Gonçalves (Belo Oriente)

Hospital Municipal (Ipatinga)

Hospital Dr. José Maria Moraes (Coronel Fabriciano)

PARANAÍBA

Hospital e Maternidade Renascer (Prata/MG)

Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio (Patrocínio/MG)

Sanatório Espírita José Dias Machado (Ituiutaba/MG)

A primeira etapa de entregas dos EPIs será realizada dia 04/12 às 10h30, na sede da AFFEMG em Sete Lagoas (Rua Joaquim Candido, 461, Santa Luzia).

