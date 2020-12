Luto decretado pela ALMG altera programação em comemoração aos 300 anos de Minas

A programação comemorativa aos 300 anos de Minas, realizada pela Assembleia Legislativa (ALMG), sofreu alterações por conta do luto institucional de três dias decretado pelo órgão no domingo (29), em razão das mais de 10 mil mortes provocadas por Covid-19 no Estado.

Durante o período, ficam proibidas comemorações de qualquer natureza no âmbito da casa e, por isso, a programação que se iniciaria nesta segunda (30), apenas terá início na quarta-feira (2).

Confira a programação abaixo

A “Reunião Especial Comemorativa dos 300 anos de Minas Gerais” permanece programada para quarta-feira, às 17h, no plenário da ALMG.

Já o lançamento da “exposição de fotos virtuais – Minas Arte em Casa: 300 anos de Minas Gerais”, e o concerto “Segunda Musical Especial: 300 anos de Minas Gerais – Música do Barroco Mineiro”, que estavam programados para hoje, serão realizados às 19h da próxima segunda (7).

O webinário “Tradição e Modernidade: as reinvenções criativas da arte em Minas Gerais”, programado para terça (1º), será realizado no sábado (5), às 10h. A programação completa pode ser conferida através do site da ALMG.

Fonte: Hoje em Dia