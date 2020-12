Arão marca no fim, perde pênalti e Flamengo é eliminado na Libertadores

Após dois empates por 1 a 1, Flamengo e Racing decidiram nos pênaltis a vaga às quartas de final da Libertadores. Com defesa de Arias na cobrança de Arão, os argentinos deixaram o Maracanã festejando a vaga. Aos 19 da etapa final, Sigali abriu o placar que dava a vitória aos argentinos no tempo normal. Nos acréscimos, Arão, que desperdiçaria sua batida minutos depois, subiu mais alto e deixou tudo igual, levando a disputa para as penalidades. O Fla jogou mais de 30 minutos com 10, já que Rodrigo Caio foi expulso e dificultou a missão rubro-negra.

Eliminado da Copa do Brasil e fora da competição continental, os rubro-negros só têm o Brasileiro como tábua de salvação até o fim da temporada. O novo tropeço irá aumentar a temperatura na Gávea e a pressão por resultados irá crescer. Com o departamento de futebol em xeque, os próximos dias serão de turbulência e discussões sobre o futuro. Agora, a equipe junta os cacos para enfrentar no sábado (5) o Botafogo, às 17h, no Nilton Santos.

Flamengo não aproveita chances

O Flamengo controlou totalmente as ações da partida, mas fez o seu torcedor manter a respiração presa até o fim. A equipe sufocou o adversário desde o seu campo de ataque, mas faltou agredir mais o gol argentino. Apesar das boas tramas criadas, o time não foi efetivo na hora de matar o jogo. Pesou contra os donos da casa a atuação do goleiro Arias, que fez intervenções decisivas. Nos acréscimos e na base do abafa, Arão marcou e renovou as esperanças.

Racing se fecha e quase mata o jogo

O Racing veio ao Maracanã com uma proposta um pouco mais cautelosa e apostou nos espaços deixados pelo Flamengo para contra-atacar, especialmente no primeiro tempo. Os argentinos chamaram o rival para o seu campo de olho em uma retomada rápida e uma bola esticada nas costas da zaga. Na etapa final, os visitantes mantiveram uma postura conservadora, mas se aproveitaram de uma bola parada para marcar.

Vitinho cria e desperdiça

Sem Gabigol e com Pedro voltando de lesão, Vitinho foi o escolhido por Ceni para iniciar o jogo. O camisa 11 auxiliou na recomposição, roubou bolas, criou chances, mas desperdiçou todas elas. O jogador colecionou bonitos dribles e chapéus, porém falhou ao receber passe açucarado de Arrascaeta. Cara a cara com Arias, ele chutou para fora. Ele ainda esteve perto de marcar, mas o goleiro fez defesa difícil após desvio.

Rodrigo Caio: do céu ao inferno

De volta após ficar longe do time do Flamengo desde o dia 22 de setembro, quando o Fla bateu o Barcelona (EQU) por 2 a 1, Rodrigo Caio retornou ao time e deu mais solidez ao sistema defensivo. Com uma saída de bola de mais qualidade, o zagueiro foi bem também no combate direto. A atuação do camisa 3, no entanto, foi comprometida com sua expulsão aos 17 minutos da etapa final. No lance seguinte, Sigali fez o gol. Para tentar superar a ausência, Rogério Ceni colocou o jovem João Gomes na vaga de Arrascaeta, enquanto Arão fez as vezes de zagueiro.

Cronologia

Aos 17 minutos do segundo tempo, Rodrigo Caio levou o segundo amarelo e foi expulso. Dois minutos depois, Sigali marcou. Aos 47 da etapa final, Arão empatou.

Pressão do lado de fora.

A cada marcação desfavorável em um lance mais perigoso, os dirigentes do Racing que estavam no Maracanã berraram e pressionaram muito o árbitro chileno Roberto Tobar. Os rubro-negros presentes responderam com xingamentos e palavrões.

