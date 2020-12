Mariano em campo e Jair na academia; Atlético segue preparação para enfrentar o Inter

O Atlético segue se preparando para o duelo contra o Internacional, no próximo domingo, às 18h15, no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. No treino desta terça-feira, na Cidade do Galo, a grande novidade foi o lateral-direito Mariano.

Recuperado de lesão muscular na coxa direita, o jogador participou normalmente da atividade no CT. Ele teve a lesão diagnosticada no dia 11 de novembro e desfalcou a equipe em quatro partidas: Corinthians (vitória por 2 a 1), Athletico-PR (derrota por 2 a 0), Ceará (empate por 2 a 2) e Botafogo (vitória por 2 a 1).

Enquanto Mariano está liberado para o confronto direto contra o Inter, que pode ajudar o Atlético a se manter na liderança do Brasileiro, o volante Jair não participou da atividade na Cidade do Galo. O jogador fez um trabalho à parte na academia do CT.

Bruno Cantini/Atlético Atlético se prepara para enfrentar o Internacional

O Atlético terá quase todo o elenco à disposição para o jogo contra o Internacional. As ausências são o goleiro Rafael, diagnosticado com COVID-19 na última quinta-feira, e Diego Tardelli, em reta final de recuperação de uma grave lesão.

O duelo contra o Internacional será o primeiro do Atlético em dezembro, mês que o clube terá outro confronto direto pela frente. Veja abaixo a agenda de jogos do clube até o fim de 2020.