Plano emergencial: simulação em áreas de alagamento envolveu órgãos de segurança e população

Uma atividade integrada para salvar vidas. Assim pode ser classificada a simulação realizada no último sábado, 28, em pontos de alagamento em Sete Lagoas. O treinamento com situações reais foi iniciado na sede da Guarda Municipal e da Defesa Civil e seguiu para as áreas definidas como estratégicas para o exercício, que ainda reuniu o Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil de Contagem, Defesa Civil de Jequitibá e as secretarias municipais de Obras e Assistência Social.

A ocorrência foi iniciada com um chamado de emergência onde alagamentos ofereciam grande risco à população. Em seguida, as viaturas seguiram para os pontos onde foram concentradas as atividades: na avenida Prefeito Alberto Moura e na rua Santa Luzia, que são referência neste tipo de situação. “É uma atividade de grande importância em locais que já provocaram graves problemas até com fatalidade. O objetivo é preparar as equipes e fazer com que a população entenda o que ocorre quando o volume de chuva é acima do esperado. A orientação é que, durante alagamento, o motorista não arrisque passar pelo local e, se necessário, desembarque do veículo e procure um lugar mais alto”, comenta o coordenador da Defesa Civil de Sete Lagoas e comandante da Guarda Municipal, Sérgio Andrade.

A realidade do ensaio técnico foi fundamental para a identificação das fases operacionais em uma cena de salvamento. “Aqui visualizamos na prática uma situação de ocorrência. Graças a isso pudemos marcar as zonas onde o Corpo de Bombeiros vai atuar especificamente no salvamento, as outras forças ficarão no apoio e ainda os locais onde os demais cidadãos poderão ficar”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros, Mateus Neves.

Quem também esteve presente foi uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social, que visitou residências, abordou motoristas e pedestres orientando e distribuindo cartilhas informativas. “O envolvimento da população local é fundamental para ter consciência e evitar condutas de risco. Além disso, a Assistência Social também atua quando existem desalojados ou desabrigados nas ocorrências”, esclarece a gerente de Proteção Especial da Secretaria, Larissa Fernanda Santos.

APOIO DE FORA

A participação de outras unidades de Defesa Civil que vivenciam chamados de emergência em situações de alagamento contribuiu com informações e táticas que já foram colocadas em prática e salvaram vidas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Para a gestão do plano de ação é muito importante que haja treinamento das equipes e informação para a população. Em Contagem, temos mais de cem pontos de alagamentos e inundações e em dois deles temos protocolos de fechamento de vias, como o realizado nesta simulação. A preparação permite que as equipes de reposta tomem decisões certas na hora do salvamento”, comentou o coordenador de Proteção e Defesa Civil de Contagem, Samuel Lara.

REESTRUTURAÇÃO

Nos últimos meses a Guarda Civil Municipal e a Defesa Civil de Sete Lagoas passaram por um forte processo de reestruturação. O fortalecimento das unidades foi o primeiro passo para que, antes do período de fortes chuvas, um plano emergencial fosse efetivado na cidade. “Este trabalho começou quando assumimos o governo. Reestruturamos a Guarda Municipal e a Defesa Civil com uma sede adequada, novos veículos e equipamentos. Vamos avançar para que tenhamos profissionais cada vez mais capacitados para salvar vidas”, declarou o prefeito Duílio de Castro, que fez questão de estar presente na simulação.

O treinamento prático fechou, por alguns minutos, o trânsito em um perímetro da avenida Prefeito Alberto Moura (Perimetral), no bairro Luxemburgo, onde neste ano uma tragédia provocou duas vítimas fatais. Outra região isolada foi nas proximidades do Clube Náutico, que também registrou grandes alagamentos em 2020.