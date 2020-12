Sete Lagoas segue como segundo município com menos óbitos por Covid entre cidades semelhantes do país

Com um aumento de 1,75% nas notificações de novos casos suspeitos nas últimas 24 horas, a cidade tem hoje 1.232 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para Covid já somam 12.751 desde o início da pandemia. O monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 1.831 suspeitos.

Foram registrados 76 novos casos positivos, 35 mulheres e 41 homens, o que eleva o número de contaminados a 3.940 desde o início do monitoramento. Entre eles, são 63 óbitos, 20 hospitalizados, 144 pessoas em isolamento domiciliar e 3.713 curadas.

O site covid.saude.gov.br foi atualizado ontem. Segundo a plataforma, Sete Lagoas segue em segundo lugar entre as cidades brasileiras entre 200 mil e 300 mil habitantes com menos óbitos por Covid, mesmo se considerarmos dois óbitos ainda não incluídos, e caiu de sexta para sétima no país com menos casos da doença. Confira as tabelas com as dez cidades nessa faixa populacional com menos óbitos e menos casos.

Hospitalizados

Ao todo são 35 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 21 em enfermaria e 14 em UTI. Destes, 28 testaram positivo para Covid, um teve resultado negativo e nove aguardam resultado de exames. Dos 28 pacientes positivos internados, 20 são de Sete Lagoas. Os demais são de Pompéu, Baldim, Abaeté, Caetanópolis, Cachoeira da Prata, Santana de Pirapama e Governador Valadares.

Hoje são 15 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo nove em UTI), dez internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo sete em enfermaria, dois em UTI e um em pediatria do SUS, uma criança de quatro anos. Há ainda dez pacientes internados no Hospital da Unimed (sendo três em UTI) e três na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com Covid na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é de 23%.

Dos 14 leitos de UTI ocupados hoje na cidade, são dez de Sete Lagoas e os demais de Pompéu, Baldim, Caetanópolis e Governador Valadares. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid do SUS em Sete Lagoas é hoje de 21,7%.

O telefone para informações e dúvidas sobre a Covid em Sete Lagoas, o 3773-2576, está em novo horário. Agora ele funciona de 07h às 17h, de segunda a sábado. A pandemia ainda não acabou. Combater o coronavírus é dever de todos: ao sair de casa, use máscara. Higienize frequentemente as mãos e mantenha o distanciamento social. Dúvidas: 3773-2576 | Denúncias: 153 | Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus.