URGENTE: Metalúrgico sofre acidente em siderúrgica. Sindicato apura o caso

Um metalúrgico foi gravemente ferido em acidente registrado na manhã desta terça-feira (1) na Siderúrgica Viena, localizada BR-040 próxima ao Posto Canecão.

Seu estado era grave, apesar de não ter sido registrado queimaduras. A vítima foi identificada, até o momento, como Rogério.

Segundo Ernane Dias, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sete Lagoas, o fato ocorreu após o arreamento do forno no momento em que, o trabalhador estava manuseando a alavanca, tendo em vista o endurecimento do gusa quando isto ocorre. Devido ao procedimento a alavanca teria voltado contra o seu queixo e atingindo o maxilar do trabalhador.”Estamos aguardando mais informações do Supervisor da empresa, mas já adiantaram que a CIPA está em reunião, sobre o assunto. O nosso diretor do Sindicato vai a empresa, para se inteirar melhor do ocorrido disse”, Ernane Dias.

*Em atualização

Redação com informações do Sind. Metalúrgicos