Passando a Limpo especial desta terça recebeu os novos vereadores eleitos, José de Deus e Junior Souza

O primeiro entrevistado foi José de Deus, que iniciou a conversa contando sobre sua vida e simplicidade. “Eu sou a pessoa mais simples que se possa imaginar, eu vim para disputar com os meus companheiros que estão representando o meu partido, mas tive a vantagem de avançar para ser o primerio do partido e deter uma cadeira.” disse.

Quando foi perguntado do diferencial de sua campanha e projetos, José é bastante claro em contar sobre seu trabalho realizado nestas eleições. “O trabalho, que eu falei, o trabalho árduo, é justamente em você convencer o eleitor que não é fácil. E para isso acontecer, logicamente que você tem que bater de porta em porta. De porta em porta, bairro a bairro, e você mostrar suas propostas para que as pessoas passem a conhecer você e até então de dar a oportunidade de representá-los, não é? E foi isso que aconteceu, nesse tempo que ficamos de pandemia também, de coronavírus, todas as precauções com nossos voluntários”.

Ele falou ainda sobre vários assuntos, como seus projetos, expectativas na Câmara e qual seu objetivo para trabalhar com a preocupação das criança de Sete Lagoas. “Para fazer uma sociedade melhor, as crianças estão muito devassadas, então tem que fazer como? O que fazer para melhoria? E isso não se governa sozinho, isso tem que ter a máquina pública, tem que ter o acordo dos vereadores todos, para que nós possamos fazer o que? Tirar essas crianças da rua, um projeto social, ensinamentos, fazer atividade física com eles, fazer eles aprender o computador, ensinar informática…”, completou.

Já quando Junior Souza chegou, contou como foi conquistar o maior número de votos da campanha de 2020. “Eu costumo dizer que a rede social, ela veio para agregar na vida das pessoas, onde a gente leve informações que são informações de utilidade, onde você consegue sair de manhã e ter ali uma informação de previsão do tempo e passar durante todo o dia com informações instatâneas, que você talvez não precise abrir uma matéria inteira para ler, você vê alguma informação ali que realmente você vai ter uma base para entender o que que está acontecendo, não é? Então essa rede social foi construída basicamente nessa forma”, ele explica.

Ele abordou vários assuntos durante o programa, como sua trajetória para se interessar por políticas públicas após seu período trabalhando como servidor da cidade, quais perspectivas e estatísticas seu público apresenta nas publicações online do seu Instagram, onde atua como influenciador regional e como decidiu se candidatar. “Até novembro de 2019 eu estava interessado em ir para uma empresa privada, não escondi de ninguém, principalmente lá na Câmara, onde eu trabalhava, porque eu já estava lá há 4 anos e pouco. […] Então nesse momento, eu falei ‘ok’, vou direcionar agora para uma empresa muito boa, uma empresa multinacional, fui para a Irlânda e aí nesse meio tempo eu descobri que minha mãe estava com câncer. […] Até chegar março, que veio a situação da pandemia”, ele conta.

Além disso, Junior contou sobre a situação em que há um processo do prefeito Duílio contra ela, suas expectativas para seu primeiro mandato, alianças dentro da Câmara e projetos que pretende legislar.

Da Redação com SeteLagoas.com.br